Cậu bé mồ côi thành tỉ phú trà sữa, sắp cưới tiểu thư hào môn

Jiemian News đưa tin Zhang Junjie (Trương Tuấn Kiệt), người đứng sau một thương hiệu trà sữa nổi tiếng của Trung Quốc, và cô dâu Gao Haichun, con gái của nhà sáng lập Trina Solar, dự kiến tổ chức lễ cưới tại khách sạn Zhongwu ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc vào ngày 15/12.

Thông báo đám cưới của Zhang Junjie và Gao Haichun.

Đám cưới này nhận được nhiều sự chú ý vì cô dâu và chú rể đại diện cho hai tầng lớp khác nhau trong xã hội Trung Quốc.

Gao Haichun (SN 1993) thường được gọi với biệt danh “Nữ thần Mặt trời”. Nguyên nhân xuất phát từ ngoại hình và xuất thân của cô. Người ta nhận xét cô là người xinh đẹp nhất trong thế hệ thứ hai của giới tài phiệt trong ngành năng lượng Mặt trời ở xứ tỉ dân.

Cô là con một trong gia đình, tốt nghiệp Đại học Brown (Mỹ) và hiện giữ một vị trí điều hành trong công ty của cha mẹ, Trina Solar - công ty hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp năng lượng thông minh và điện mặt trời, được thành lập vào năm 1997, được niêm yết công khai tại cả New York (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Khác với vị hôn thê xuất thân hiển hách, Zhang Junjie là đại diện tiêu biểu cho nhóm người trẻ giàu tự thân.

Zhang cũng sinh năm 1993, trong gia đình nghèo khó ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Năm 10 tuổi, anh trở thành trẻ mồ côi. Thông tin về cái chết của cha mẹ anh chưa từng được tiết lộ, cũng không rõ anh còn người thân nào không.

Anh không được học hành tử tế, còn có 7 năm sống như người vô gia cư. Năm 17 tuổi, Zhang bắt đầu làm phụ việc tại cửa hàng trà sữa ở Côn Minh. Anh bắt đầu học đọc và viết vào năm 18 tuổi.

Tại cửa hàng đó, anh thăng tiến từ trợ lý quản lý lên quản lý, rồi giám sát khu vực. Trong vòng năm năm, anh trở thành đại lý và đối tác nhượng quyền của chính thương hiệu trà sữa đó.

Giai đoạn 2015-2017, Zhang làm việc tại công ty robot có trụ sở ở Thượng Hải, phụ trách hợp tác đối ngoại.

Tháng 11/2017, Zhang sáng lập thương hiệu trà sữa.

Trong khi nhiều đối thủ tập trung vào trà sữa trái cây, Zhang tạo sự khác biệt bằng cách ưu tiên sử dụng lá trà tươi làm nguyên liệu chính. Anh từng chia sẻ với truyền thông về tham vọng cạnh tranh với Starbucks bằng các sản phẩm trà Trung Quốc.

Thương hiệu này trở nên nổi tiếng hơn sau khi nhà vô địch quần vợt Olympic Zheng Qinwen trở thành đại sứ thương hiệu. Năm 2023, doanh số bán hàng vượt quá 10,8 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD theo tỷ giá lúc bấy giờ).

Theo Stock Analysis, ở thời điểm hiện tại, giá trị doanh nghiệp là 1,49 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của Zhang cũng trên dưới 2 tỷ USD.

Zhang vươn lên thành tỷ phú USD từ tay trắng.

Anh được nhiều nhân viên ngưỡng mộ vì sự cống hiến không ngừng cho sự nghiệp.

Một nhân viên giấu tên chia sẻ với Jiemian News: “Cho đến hôm nay, anh ấy vẫn chưa mua xe hay nhà. Anh ấy không có ham muốn vật chất, chỉ mong để lại dấu ấn trong lịch sử”.

Zhang và Gao lần đầu gặp nhau tại sự kiện giao lưu dành cho các doanh nhân trẻ. Họ đã đăng ký kết hôn vào tháng 6.

Vào cuối năm 2024, Zhang vướng tin đồn từng kết hôn với con gái khuyết tật của một đại gia, thậm chí còn có con với cô ấy.

Vụ việc ồn ào đến mức phải đưa ra tòa giải quyết. Vào đầu năm nay, tòa án Thượng Hải yêu cầu người tung tin phải công khai xin lỗi Zhang.

Dù đã được làm rõ, nhiều cư dân mạng vẫn tiếp tục bàn tán về tin đồn này, sau khi thông tin về đám cưới của Zhang được công bố vào giữa tháng 11.

Đến ngày 21/11, Zhang đích thân làm rõ tin đồn trên mạng xã hội: “Tôi cảm thấy cần phải nói rõ ràng. Tôi khẳng định chưa từng kết hôn trước khi gặp Haichun. Tôi muốn bảo vệ vợ và gia đình mình khỏi bất kỳ sự bôi nhọ nào do tin đồn này gây ra”.

Đám cưới chưa diễn ra nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 87 triệu lượt xem trên một nền tảng lớn.

Cư dân mạng bình luận: “Anh ấy đi lên từ con số không. Giờ anh ấy cưới một phụ nữ xinh đẹp và giàu có. Anh ấy là người mà mọi đàn ông ao ước”, “Anh ấy thăng tiến trong giới kinh doanh cực nhanh. Đúng là thiên tài!”, “Cứ như nhân vật nam chính truyền cảm hứng trong tiểu thuyết bước ra đời thực vậy”…

Chuyện tình của Zhang và Gao được so sánh với tiểu thuyết ngôn tình.