Trai tân sốc nặng khi hẹn hò 3 người, ai ngờ cả 3 đều đã có chồng!

Tập phát sóng mới nhất của Bạn muốn hẹn hò giới thiệu cặp đôi Hồ Sỹ Cường (41 tuổi, quê Hà Tĩnh, điều phối taxi tại Đà Nẵng) và Mai Thị Thảo Trang (35 tuổi, TP.HCM, quản lý kho cho công ty gia đình).

Ngay từ khi xuất hiện, Sỹ Cường đã khiến trường quay bật cười bởi sự lúng túng quá mức. Anh liên tục lau mồ hôi, nói không tròn câu và phải nhờ MC Quyền Linh - Ngọc Lan động viên. Giải thích về sự bối rối, chàng trai cho biết, anh hiếm khi đứng trước đám đông nên cảm thấy căng thẳng.

Dù nhút nhát, Sỹ Cường lại sở hữu nhiều điểm thú vị. Anh yêu thích nấu ăn, xem phim, học võ. Chia sẻ về tình trường, anh gây bất ngờ khi tiết lộ rằng, trong vòng 8 tháng qua, anh đã từng hẹn hò với 3 cô gái, tất cả đều quen qua mạng xã hội và đều là những phụ nữ đã có gia đình.

Khi phát hiện ra sự thật này, anh chủ động chấm dứt mối quan hệ. Sự thẳng thắn của anh đã khiến cả hai MC và khán giả ngạc nhiên và bật cười.

Không chỉ vậy, trong lúc trêu đùa, Quyền Linh còn gợi ý mai mối Ngọc Lan cho Sỹ Cường. Tuy nhiên, Sỹ Cường đã nhanh chóng từ chối và hồn nhiên nhận xét: “Chị Lan ở trên cao với không tới”, đồng thời cho rằng nữ MC có phần hơi “dữ”.

Phản ứng trước lời nhận xét này, Ngọc Lan giả vờ giận dỗi và tuyên bố: “Tôi không làm mai nữa, cho ế luôn vì dám nói tôi dữ”. Câu nói hài hước của cô khiến cho không khí trường quay trở nên sôi động hơn.

Trong khi đó, Thảo Trang lại khá điềm tĩnh. Cô tự nhận bản thân khá hiền lành, ít giao tiếp, thích sự yên tĩnh và mong tìm người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ.

Về phía Sỹ Cường, anh cũng bày tỏ mong muốn một người bạn đời đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau gánh vác trách nhiệm.

Khi tấm rào được mở ra, sự chênh lệch tâm lý giữa hai nhân vật trở nên rõ rệt. Sỹ Cường tỏ ra căng thẳng, mắt anh đảo liên tục và phải nhờ đến sự hỗ trợ của MC. Nhận thấy điều này, Thảo Trang đã nhanh chóng nắm tay Sỹ Cường để trấn an, đồng thời chủ động mở lời nhằm phá tan bầu không khí gượng gạo. Với sự kiên nhẫn, cô đã dẫn dắt câu chuyện, giúp Sỹ Cường cảm thấy thoải mái hơn.

Một khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình diễn ra khi MC gợi ý Sỹ Cường hát để giảm bớt sự hồi hộp. Tuy nhiên, anh đã ngại ngùng từ chối lời đề nghị này. Ngay lập tức, mẹ của Sỹ Cường từ hàng ghế khán giả đứng lên và hát thay cho con trai, khiến cả trường quay vỗ tay tán thưởng.

Trong phần trò chuyện trực tiếp, Thảo Trang thẳng thắn: “Gặp anh, em đã thấy có cảm tình nhưng đi đường dài thì cần thêm thời gian. Quan trọng là anh có muốn chia sẻ, mở lòng không, chứ một mình em chủ động thì không được”. Lời bày tỏ chân thành khiến Sỹ Cường dù còn lúng túng nhưng cũng dành lời khen cô “hòa đồng, vui vẻ, ấm áp”.

Khi bàn đến chuyện tương lai, câu hỏi về việc sống ở đâu sau khi kết hôn được đặt ra. Thảo Trang khẳng định chắc nịch: “Em muốn sống với anh, nên ở đâu cũng được”. Câu trả lời ngọt ngào khiến khán giả đồng loạt vỗ tay cổ vũ.

Đến giây phút quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Đặc biệt, Thảo Trang tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi mạnh dạn trao cho bạn trai một nụ hôn trên sân khấu.

Khoảnh khắc ngọt ngào khép lại hành trình mai mối đầy tiếng cười. MC Quyền Linh gửi lời chúc cặp đôi sẽ có cái kết viên mãn, biến cuộc hẹn hò chớp nhoáng này thành một tình yêu bền lâu.