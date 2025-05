Trai đẹp ga lăng bị gái xinh Hà thành từ chối khiến khán giả tiếc nuối

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, cặp đôi Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, TP.HCM) và Trần Thị Hoài Anh (27 tuổi, Hà Nội) được 2 MC Quyền Linh - Ngọc Lan ghép đôi. Dù được khán giả lẫn hai MC đánh giá là "Tiên Đồng - Ngọc Nữ", nhưng cái kết của màn mai mối lại không có hậu như mong đợi.

Nguyễn Văn Đức hiện là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một nhà hàng tại TP.HCM. Anh được nhận xét là cần cù, chịu khó, luôn nỗ lực làm việc nhưng lại có phần "ham công tiếc việc".

Trải qua hai mối tình ngắn ngủi (một mối tình thời sinh viên và một mối tình khi đi làm), anh hy vọng có thể tìm được một người biết quan tâm, thấu hiểu và cùng nhau gắn bó lâu dài. Về tiêu chuẩn chọn bạn gái, Văn Đức không đặt nặng ngoại hình.

Trần Thị Hoài Anh đến từ Hà Nội, hiện đang làm công việc bán hàng online. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài nhẹ nhàng, tính cách độc lập và có chính kiến. Tuy không giỏi việc bếp núc hay việc nhà nhưng cô tự tin với khả năng tự chủ tài chính và biết quan tâm, chia sẻ trong tình cảm.

Hoài Anh từng có một mối tình kéo dài 3 năm khi du học tại Nhật Bản với bạn trai người Việt. Nhắc đến lý do chia tay, cô cho biết, đó là hệ quả từ hai phía, vừa do hoàn cảnh gia đình, vừa do quyết định của cô và bạn trai.

Về mẫu người lý tưởng, Hoài Anh khá thực tế: Chỉ cần là con trai, cao từ 1m68 trở lên, biết nấu ăn, vun vén gia đình và có công việc ổn định. Nếu biết kinh doanh thì càng tốt.

Khi mở rào gặp mặt, cả hai nhanh chóng tạo thiện cảm với màn tặng quà và giao lưu văn nghệ đầy ngọt ngào. Văn Đức không ngần ngại khen Hoài Anh xinh đẹp, dễ thương và có cái tên khiến anh "nhớ mãi trong tim". Hoài Anh cũng đánh giá tốt về ngoại hình của Văn Đức nhưng cho rằng cần thêm thời gian để tìm hiểu tính cách.

Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng khi Hoài Anh đặt câu hỏi về khoảng cách địa lý. Văn Đức không ngần ngại khẳng định: "Anh không ngại ra Hà Nội. Bất cứ nơi đâu chỉ cần có em là anh bất chấp đi mọi nơi".

Tuy nhiên, những chia sẻ của Hoài Anh sau đó cho thấy, cô mang trong mình nỗi lo sợ sâu sắc về hôn nhân – bắt nguồn từ việc bố mẹ ly hôn từ sớm. Cô thừa nhận: “Em ám ảnh về hôn nhân đến mức khi ai đó nhắc tới, em rất sợ. Em muốn tìm một người thật sự bao dung, có thể chịu đựng được em, để con em sau này không phải lớn lên trong thiếu thốn tình cảm cha mẹ.”

Nghe vậy, Văn Đức liền bày tỏ sẵn sàng gánh vác mọi việc gia đình nếu cần. Anh khẳng định: “Em không cần nấu ăn, anh sẽ làm tất cả. Chỉ cần em hạnh phúc là được.”

Khi nắm tay nhau để đưa ra quyết định, Văn Đức một lần nữa chân thành bày tỏ: “Anh không hứa cho em cuộc sống giàu sang nhưng sẽ luôn đồng hành cùng em.”

Dù vậy, Hoài Anh vẫn giữ sự dè dặt. Cô chia sẻ rằng, cảm thấy Văn Đức tuy nói những lời rất hay nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cô khi nói. Điều này khiến cô cảm thấy thiếu sự chắc chắn và chân thành.

Cuối cùng, chỉ Văn Đức bấm nút hẹn hò, còn Hoài Anh thì không. Cô từ chối hẹn hò nhưng đồng ý làm bạn, vì lý do "ở xa và chưa cảm nhận được sự tin tưởng".

Cái kết không trọn vẹn của cặp đôi khiến cả MC lẫn khán giả tiếc nuối. Dù được đánh giá là xứng đôi vừa lứa, nhưng hành trình tìm kiếm tình yêu của họ vẫn còn tiếp tục. Văn Đức rời sân khấu với ánh mắt buồn, còn Hoài Anh giữ vững quan điểm của mình – tình yêu cần sự tin tưởng tuyệt đối, nhất là khi đã từng tổn thương.