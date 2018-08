TQ: Kết hôn với 2 người đàn ông, 10 năm sau mới bị phát hiện

Trước khi gặp gỡ anh, vợ anh Tiểu Yến đã sớm là vợ của người đàn ông khác.

Theo thông tin đăng tải, Tiểu Yến, 30 tuổi, vốn là một cô gái rất xinh đẹp, lại có dáng vóc gợi cảm, quyến rũ. Cộng thêm việc biết cách ăn mặc, trang điểm, ngay từ khi học đại học, cô gái trẻ đã thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu mình xuất hiện.

Anh Vương bàng hoàng không ngờ vợ mình cũng là vợ của người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Trong một lần tình cờ, Tiểu Yến quen biết với anh Vương, một doanh nhân thành đạt. Chẳng bao lâu sau, hai người tiến tới mối quan hệ yêu đương và rồi kết hôn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bên nhau 10 năm, hai người cũng có một con gái rất đáng yêu. Thế nhưng do ngày trước kết hôn vội vàng, hai người không đăng ký kết hôn mà chỉ làm đám cưới. Trước đám cưới, do bận việc kinh doanh, anh Vương có đưa cho Tiểu Yến 150.000 tệ (khoảng hơn 500 triệu) tiền sính lễ và nhờ vợ tương lai lo liệu mọi việc, hoàn toàn không để ý đến nhiều chi tiết lạ lùng như Tiểu Yến hoàn toàn không có người nhà hay bất cứ anh em, họ hàng nào đến dự lễ cưới, chỉ biết rằng đó là do mâu thuẫn không thể hòa giải với người nhà.

Mới đây, khi con gái nhỏ sắp được 6 tuổi, đến tuổi đi học tiểu học, cần phải có hộ khẩu để báo danh, và điều kiện để con gái có hộ khẩu là bố mẹ phải có giấy đăng ký kết hôn. Lúc này, anh Vương mới giật mình nhận ra rằng mình và vợ chưa có giấy hôn thú.

Lo lắng cho con gái, anh Vương nhiều lần bảo vợ đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhưng thật lạ lùng là lần nào vợ anh Tiểu Yến cũng tìm được lý do để lấp liếm, không đi.

Bực bội vì vợ luôn tìm cách trốn tránh chuyện đăng ký kết hôn, anh Vương đòi gặp người nhà của vợ. Biết không thể trốn tránh mãi, Tiểu Yến dẫn chồng đến gặp một đôi vợ chồng già. Tuy nhiên, khi Tiểu Yến và chồng vừa vào cửa, đôi vợ chồng già này đã tỏ ra rất gay gắt, không nhận Tiểu Yến làm con và trực tiếp đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà.

Không còn cách nào khác, anh Vương đành lái xe đưa vợ về nhà, để lần khác đến nói chuyện. Trên đường quay về, cảm thấy có điều gì bất hợp lý, anh Vương tìm cách để Tiểu Yến quay về nhà một mình, còn anh quay lại căn nhà nhỏ tìm đôi vợ chồng già kia để truy hỏi.

Lúc này, anh Vương mới vỡ lẽ ra rằng, mình đã bị vợ lừa, đôi vợ chồng kia nhận tiền để làm giả bố mẹ của Tiểu Yến.

Cảm thấy vợ mình làm việc khuất tất, ắt hẳn đang giấu diếm chuyện gì nên sau khi về nhà, anh Vương lén cầm thẻ căn cước của vợ đến cục dân chính điều tra.

Chẳng ngờ, kết quả điều tra lại khiến anh Vương vô cùng đau khổ. Hóa ra, trước khi gặp anh, Tiểu Yến đã kết hôn với người đàn ông khác. Đến tận thời điểm hiện tại, hôn nhân của Tiểu Yến và người chồng kia vẫn được duy trì trên giấy tờ.

Choáng váng vì kết hôn 10 năm mới biết vợ mình đã có chồng, anh Vương vô cùng tức giận nên đã gọi điện báo cảnh sát. Theo anh Vương, người vợ bên cạnh mình 10 năm hóa ra lại là một kẻ lừa đảo và anh không thể chấp nhận được sự thật đó.

Được biết, sau khi anh Vương báo án, vợ anh đã bị bắt vì tội trùng hôn.