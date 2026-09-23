Thu nhập gấp 4 lần chồng nhưng tôi vẫn bị mẹ chồng bắt bẻ

Tôi kết hôn gần 5 năm. Chồng có thu nhập khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi là quản lý một công ty nước ngoài, lương khoảng 40 triệu đồng. Những tháng đầu sau cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và thường xuyên mâu thuẫn vì mẹ anh cho rằng đàn ông chỉ cần đi làm, còn vợ phải sinh con, kiếm tiền, lo cơm nước và chăm sóc chồng. Bà nhiều lần dạy con trai phải "cứng" với vợ, "phải biết dạy vợ", nếu không sau này sẽ bị lấn át. Tôi không chấp nhận cách sống đó nên đề nghị ra thuê nhà riêng. Từ khi ở riêng, hai vợ chồng tự thống nhất ai rảnh thì nấu cơm, người còn lại rửa bát, việc nhà chia nhau làm.

Rắc rối lại xuất hiện mỗi lần chúng tôi đến nhà mẹ chồng. Mẹ anh vẫn mặc định tôi phải xuống bếp từ sáng, dọn mâm, rửa bát, còn con trai bà ngồi uống nước với mọi người. Ban đầu chồng vẫn phụ tôi nhưng lần nào bà cũng tỏ thái độ, nói con trai lấy vợ mà còn phải "hầu vợ". Gần đây anh bắt đầu đề nghị tôi cứ chiều mẹ vài hôm, đến nhà bà thì chịu khó làm hết việc nhà cho bà vui, còn khi về nhà mình thì vẫn chia việc như cũ. Tôi lại thấy rất khó chịu bởi điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải giả vờ chấp nhận đúng quan niệm mà mình đã cố thoát khỏi từ khi mới cưới.

Tôi thắc mắc là có phải đến bây giờ nhiều gia đình vẫn mặc định con dâu phải gánh việc nhà như vậy? Tôi nên nói và hành xử thế nào để mẹ chồng hiểu rõ ranh giới, mà không biến mỗi lần gặp nhau thành một cuộc đối đầu?