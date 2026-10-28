Hôn nhân 17 năm của Ivanka Trump: Từ cuộc tình mai mối đến tổ ấm viên mãn

Ivanka và Jared gặp nhau lần đầu năm 2007, khi cả hai đều 25 tuổi, trong bữa trưa bàn chuyện làm ăn do một nhà môi giới bất động sản thương mại và một người bạn chung sắp xếp, với hy vọng họ có thể hợp tác kinh doanh. "Họ vô tư mai mối vì nghĩ chúng tôi chỉ quan tâm đến nhau vì lợi ích công việc. Mỗi lần gặp lại họ, chúng tôi đều nói: 'Đó là thương vụ hời nhất mà chúng tôi từng thực hiện!'", Ivanka từng nói trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi năm 2015. Ảnh: Patrick McMullan

Cả hai từng chia tay trong thời gian ngắn vào năm 2008 do khác biệt tôn giáo, nhưng nối lại tình cảm sau một ngày cùng nhau trên du thuyền của tỷ phú Rupert Murdoch. "Ngoài vẻ đẹp nổi bật mà tôi đã biết trước khi gặp, cô ấy còn ấm áp, hài hước và thông minh", Jared từng viết về vợ trong hồi ký Breaking History. "Cô ấy có trái tim nhân hậu và luôn hào hứng khám phá những điều mới mẻ". Ảnh: Patrick McMullan

Ivanka và Jared kết hôn tại Trump National Golf Club ở Bedminster, New Jersey, vào ngày 25/10/2009, sau khi Ivanka cải sang đạo Do Thái theo chồng. Sân golf thuộc sở hữu của gia đình Trump, nằm trong khuôn viên rộng lớn với khu chơi golf và các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp. Đám cưới có khoảng 500 khách mời. Ảnh: Brian Marcus

Cặp vợ chồng trở thành bố mẹ vào tháng 7/2011, khi con gái đầu lòng Arabella chào đời. Con trai Joseph được sinh vào tháng 10/2013, còn cậu út Theodore chào đời tháng 3/2016. Ảnh: AFP

Ivanka và Jared Kushner từng đóng vai trò tích cực trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng (2017-2021). Bà mẹ ba con giữ chức Cố vấn cấp cao kiêm Giám đốc Văn phòng Sáng kiến Kinh tế và Khởi nghiệp. Trong khi đó, chồng cô là Cố vấn cấp cao và đứng đầu Văn phòng Đổi mới Mỹ tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Năm 2019, Jared lần đầu được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp và phải trải qua ca phẫu thuật để cắt bỏ khối ở cổ họng. Đến năm 2022, anh trải qua ca phẫu thuật thứ hai. Đây cũng là thời điểm bà Ivana Trump, mẹ Ivanka, qua đời do bị ngã tại nhà ở tuổi 73. Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Diary of a CEO hồi tháng 4, Ivanka tiết lộ đã phải tìm đến trị liệu tâm lý để thích nghi với những biến cố, từ việc rời Washington đến cuộc chiến chống ung thư của chồng. "Tôi vừa rời Washington, cuộc sống có nhiều xáo trộn. Jared được chẩn đoán ung thư tuyến giáp lần thứ hai, rồi mẹ tôi qua đời", cô xúc động nói. Ảnh: Youtube

Ivanka rút khỏi chính trường năm 2021, sau khi gia đình chuyển đến sống ở Miami, và không tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của bố. "Tôi rất yêu bố. Lần này, tôi chọn ưu tiên các con còn nhỏ và cuộc sống riêng mà gia đình mình đang gây dựng. Tôi không có ý định tham gia chính trường", cô nói. "Dù luôn yêu thương và ủng hộ bố, từ nay tôi sẽ làm điều đó ngoài chính trường. Tôi biết ơn vì từng có vinh dự phục vụ người dân Mỹ và luôn tự hào về nhiều thành tựu của chính quyền chúng tôi". Ảnh: Instagram Ivanka Trump

Cuộc sống gia đình Ivanka tại Miami khác xa thời cô còn tham gia chính trị. Trên podcast Him & Her Show, cô nói không thuê người ở cùng nhà để chăm sóc các con. "Tôi gọi các con dậy, chuẩn bị bữa sáng. Cứ cách một ngày, Jared lại làm bánh pancake rất ngon", cô nói. "Buổi sáng nhà tôi chẳng khác gì phim Fast & Furious. Tôi gọi các con dậy và cả nhà chỉ có nửa tiếng để các con thức giấc, thay quần áo, xuống nhà ăn sáng. Chúng tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa tranh thủ đưa các con ra xe buýt đến trường". Ảnh: Backgrid

Từ khi về Miami, cặp vợ chồng dành nhiều thời gian cho các con và cho nhau, cùng tận hưởng những chuyến du lịch tới nhiều nơi trên thế giới. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Ivanka và chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, quấn quýt không rời. Ảnh: Instagram Ivanka Trump

Hồi tháng 1, nhân dịp sinh nhật tuổi 45 của Jared, Ivanka đăng loạt ảnh bên chồng và các con lên trang cá nhân, nói cô "biết ơn vô hạn" vì có anh trong đời. Bà mẹ ba con cũng khen chồng luôn chu đáo, có tầm nhìn và sống tình cảm.

"Anh cũng luôn dành cho gia đình sự quan tâm, yêu thương và tận tâm như cách anh làm mọi việc khác. Các con đang học từ anh về sự cam kết, cảm giác an toàn và giá trị của tình yêu bền bỉ qua thời gian. Đó mới là di sản lớn nhất của anh. Em luôn biết ơn vì được cùng anh xây dựng cuộc sống này". Ảnh: Instagram Ivanka Trump