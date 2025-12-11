Tâm lý đám đông của người trẻ

Chương trình "Chuyện cuộc sống" tuần này tiếp tục mang đến cho khán giả những câu chuyện gần gũi nhưng đầy suy ngẫm: từ việc giới trẻ “đu” theo các sự kiện của thần tượng, hệ lụy của tâm lý đám đông đến xu hướng học tập qua mạng xã hội – những hiện tượng tiêu biểu của thời đại số.

Khi trẻ “đu” sự kiện người nổi tiếng: Ranh giới mong manh giữa cảm xúc và sự quá đà

Người trẻ đổ xô theo các sự kiện của thần tượng đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc người trẻ đổ xô theo các sự kiện của thần tượng đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Tại sân bay, buổi ký tặng hay ra mắt sản phẩm, chỉ cần idol xuất hiện là hàng trăm bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ liền, tiêu tốn thời gian và chi phí chỉ để được gặp mặt trực tiếp.

Bạn Minh Anh – một fan trẻ – chia sẻ: “Em theo idol từ năm 15 tuổi. Lúc đầu chỉ xem trên mạng, sau này mới đi sự kiện. Với em, đây là nguồn năng lượng tích cực và giúp em có thêm mục tiêu học ngoại ngữ hay rèn kỹ năng mềm”.

Theo ThS. Phạm Thị Thuý – chuyên gia tâm lý, hâm mộ thần tượng là nhu cầu khẳng định bản thân và mong muốn được thuộc về một cộng đồng. Khi ở mức phù hợp, trẻ có thể học hỏi những giá trị tốt đẹp, tự xây dựng mục tiêu sống. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ sa vào thái cực quá đà: chi tiêu mất kiểm soát, xao nhãng học tập, thậm chí lao vào tranh cãi tiêu cực trên mạng xã hội.

Chuyên gia tâm lý ThS. Nguyễn Thị Vân khuyến nghị phụ huynh cần lắng nghe và đồng hành với con: “Trẻ có thể thần tượng ai đó, nhưng phải kết nối với chính mình, biết học hỏi chứ không chạy theo hình bóng một cách vô vọng. Điều quan trọng là trang bị kỹ năng sống để các em biết tự tin, làm chủ bản thân”.

Hâm mộ thần tượng không xấu. Vấn đề nằm ở việc giữ giới hạn, biết học hỏi điều tốt đẹp và không đánh mất chính mình.

Hệ lụy của tâm lý đám đông: Khi đám đông dẫn dắt cảm xúc cá nhân

Khi chạy theo số đông một cách vô thức, nhiều người dễ đánh mất năng lực suy nghĩ độc lập.

Trong đời sống, con người luôn có nhu cầu hòa nhập và được công nhận. Tuy nhiên, khi chạy theo số đông một cách vô thức, nhiều người dễ đánh mất năng lực suy nghĩ độc lập.

Anh Minh Hiếu kể về lần chia sẻ một video về bà cụ bán hàng rong. Khi đoạn clip lan tỏa mạnh mẽ, nhiều người tìm đến giúp đỡ. “Lúc đó mình rất vui vì một hành động nhỏ có thể tạo ra hiệu ứng lớn”, anh nói.

Dù vậy, theo ThS. Nguyễn Hiếu Văn (Viện IPRTA), cảm xúc của cá nhân có thể dễ dàng bị khuếch đại khi hòa vào đám đông: “Khi nhận thức chưa thật sự chín muồi, cảm xúc bùng phát có thể dẫn đến hành vi bốc đồng không mong muốn”.

ThS. Nguyễn Phương (Phó Giám đốc Học viện METTASOUL) cho rằng, người trẻ cần lưu tâm ba chữ “tự”: Tự nhận thức giá trị và giới hạn của bản thân; Tự làm chủ cảm xúc, tránh hành động theo số đông chỉ để tìm sự công nhận; Tự tin khẳng định bản sắc, dám nói lên quan điểm một cách có trách nhiệm.

“Hòa nhập không đồng nghĩa với đánh mất chính mình”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Tâm lý đám đông có thể tạo nên sức mạnh cộng đồng, nhưng cũng dễ dẫn đến hệ lụy khó lường nếu mỗi cá nhân không đủ tỉnh táo và bản lĩnh.

Xu hướng học tập qua mạng xã hội: Tiện lợi nhưng đầy thách thức

Mạng xã hội dần trở thành “lớp học mở”.

Với một chiếc điện thoại thông minh, người trẻ ngày nay có thể tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi. Mạng xã hội dần trở thành “lớp học mở”, hấp dẫn với video ngắn, bài giảng trực quan và nội dung đa dạng.

Bạn Hà Phú Trọng (sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải) thừa nhận đã học được rất nhiều môn như lịch sử hay tiếng Anh thông qua các video tóm tắt. Thế nhưng, không phải lúc nào việc học này cũng hiệu quả. Một sinh viên khác, Mạc Nguyên Cần, cho biết mình từng bị sao nhãng bởi những video giải trí xuất hiện liên tục.

Theo ThS. Nguyễn Hiếu Văn, công nghệ mang lại cơ hội học tập lớn nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng chọn lọc thông tin: “Điện thoại hay mạng xã hội chỉ là công cụ. Quan trọng là người học có đủ nhận thức để chọn cách học phù hợp hay không”.

ThS. Võ Thị Mỹ Duyên (Học viện VTALK) nhận định: “Người trẻ ngày nay có thể học ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, các bạn cần tư duy phản biện để phân biệt đúng – sai, tránh xem bất kỳ nguồn nào là tuyệt đối. Kết hợp học online và học trực tiếp sẽ giúp phát triển kỹ năng toàn diện hơn”.

Mạng xã hội mang đến sự tiện lợi và cảm hứng học tập mới, nhưng hiệu quả phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động và bản lĩnh của người học.

Kết luận

Từ việc hâm mộ thần tượng, xu hướng học online đến tâm lý đám đông, tất cả đều phản ánh hành trình tìm kiếm giá trị của người trẻ trong thời đại số. Điều quan trọng nhất là biết giữ bản sắc cá nhân, duy trì suy nghĩ độc lập và lựa chọn có trách nhiệm. Chỉ khi đó, mỗi hành vi – dù là theo đuổi thần tượng, lan tỏa điều tốt đẹp hay học hỏi qua mạng – mới trở thành những trải nghiệm đáng quý, giúp người trẻ trưởng thành mạnh mẽ hơn trong cuộc sống hiện đại.