Chương trình Câu chuyện cuộc sống tuần này mang đến khán giả những vấn đề được quan tâm trong thời đại số: Xây dựng mối quan hệ bền vững, phân biệt giữa an nhàn và trì hoãn, cũng như đồng hành cùng trẻ trên mạng xã hội.

Xây dựng các mối quan hệ lâu dài trong thời đại số

Hãy trở thành người sử dụng công nghệ một cách thông thái.

Công nghệ và mạng xã hội giúp kết nối nhanh chóng, nhưng cũng khiến nhiều người cảm thấy các mối quan hệ trở nên mong manh. Không ít người chia sẻ rằng chỉ khi gặp gỡ trực tiếp, họ mới thực sự cảm nhận sự gắn bó.

Chị N.L (TP.HCM) cho biết: “Tôi từng nghĩ chỉ cần nhắn tin qua mạng là đủ, nhưng hóa ra những buổi gặp gỡ trực tiếp mới gắn kết bạn bè thật sự”. Tương tự, anh Trọng Hiếu (TP.HCM) cho rằng các buổi gặp mặt nhỏ, quây quần cùng đồng nghiệp đã giúp anh rút ngắn khoảng cách trong công việc từ xa.

Theo ThS Nguyễn Văn San – Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trò chuyện trực tiếp giúp cảm xúc được truyền tải trọn vẹn hơn so với những tin nhắn hời hợt. Ông khuyên nên tận dụng các dịp đặc biệt để gặp gỡ, tạo ra sự gắn kết cộng đồng.

Chuyên gia kỹ năng sống Trần Hải Nguyên nhấn mạnh: “Cân bằng giữa công nghệ và tương tác trực tiếp là chìa khóa. Đừng chỉ dừng lại ở tin nhắn, hãy gọi điện, gặp mặt, lắng nghe và chia sẻ thật sự”.

Khi sự lười biếng, trì hoãn được ngụy trang

Một người thật sự an nhàn là người vẫn nỗ lực phát triển bản thân nhưng không để áp lực đè nặng.

Ngày càng nhiều người lựa chọn “sống chậm”, song ranh giới giữa an nhàn và lười biếng lại rất mong manh.

Chị N.T.L (TP.HCM) kể rằng sau khi nghỉ việc, chị tận hưởng cuộc sống thoải mái nhưng dần nhận ra mình không có mục tiêu rõ ràng, dễ rơi vào trì hoãn.

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Việt Nữ (Trung tâm NHC Việt Nam), “sống an nhàn” là tỉnh thức và biết điều gì phù hợp, còn “sống lười biếng” là không dám vượt ra khỏi vùng an toàn, dễ dẫn đến mất động lực, thậm chí bế tắc.

ThS Võ Thị Mỹ Duyên (Học viện VTALK) khuyến nghị mỗi người cần đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, coi đó như “kim chỉ nam” để không sa vào sự trì hoãn. Bà cho rằng tuổi trẻ càng cần khát vọng, bởi khát vọng chính là động lực giúp vượt qua khó khăn, sống trọn vẹn và có giá trị.

Đồng hành khi trẻ tham gia hội nhóm trên mạng xã hội

Cha mẹ cần luôn đồng hành, sớm trang bị cho con kỹ năng nhận biết nội dung tích cực – tiêu cực.

Trẻ em ngày nay tham gia nhiều hội nhóm trực tuyến để học hỏi và kết bạn, nhưng cũng đối diện không ít rủi ro. Một số phụ huynh lo lắng khi con tiếp xúc với nội dung lệch lạc, thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng.

TS Phạm Thị Thúy (Chuyên gia xã hội học) cảnh báo trẻ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực do thiếu khả năng sàng lọc thông tin. Không ít trường hợp trẻ bị lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại từ những mối quan hệ ẩn danh trên mạng.

ThS Nguyễn Thị Ngọc Giàu cho rằng cha mẹ nên đồng hành bằng sự kiên nhẫn, định hướng dần dần, khéo léo hướng con đến những nội dung tích cực. Ngoài ra, việc giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và phối hợp với nhà trường cũng rất quan trọng để trẻ không sa vào lệ thuộc mạng xã hội.