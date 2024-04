Nữ sinh thông thạo 4 thứ tiếng, chinh phục 13 quốc gia Châu Âu trong 6 tháng

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Huyền Minh bộc bạch: “Từ nhỏ, bản thân đã luôn là một người tò mò, ham khám phá và muốn học hỏi điều mới mẻ. Điều này khiến cho mọi người thường nhận xét về mình là ‘mỗi thứ chỉ biết một tí’.

Khi bước vào cánh cửa Trường Đại học Ngoại thương - "Harvard Chùa Láng", mình cảm thấy vô cùng áp lực vì thấy có quá nhiều bạn đồng trang lứa có hướng đi rõ ràng cùng các thành tựu ấn tượng.”

Huyền Minh - nữ sinh đam mê khám phá và trải nghiệm để mở rộng kiến thức.

Tuy nhiên, dần dần Huyền Minh nhận ra rằng: Việc duy trì sự tò mò và hứng thú trong cuộc sống giúp cô khám phá nhiều khía cạnh mới của bản thân và làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Từ những suy nghĩ đó, nữ sinh dần coi “khủng hoảng tuổi 20” thành 1 cơ hội để tự tạo ra cho bản thân một lộ trình phát triển và tận hưởng nhiều hơn những điều tuyệt vời mà tuổi trẻ mang lại.

“You can get what you want, or you can just get old” - Billy Joel (tạm dịch: Đạt được những gì bạn muốn, hoặc bạn sẽ chỉ có thể già đi) chính là câu châm ngôn nữ sinh luôn mang theo bên mình trong những năm tháng tuổi trẻ.

Khám phá thế giới để mở rộng tầm nhìn, chinh phục 13 nước Châu Âu trong 6 tháng

“Là 1 học sinh bước ra từ trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tại Hà Nội, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ với những mindset (tạm dịch: tư duy, suy nghĩ) rất mới lạ, những chủ đề nói chuyện trong giờ ra chơi của chúng mình không chỉ dừng lại ở sách vở và bài tập, mà còn là những tin tức thời sự trên thế giới, những con người phi thường và những cuộc tranh luận về các chủ đề nóng để trao đổi các góc nhìn mới từ nhau.

Điều này làm mình rất có hứng thú và khát khao đi khám phá những vùng đất mới để mở rộng hơn nữa tư duy và tầm nhìn của bản thân.” - Huyền Minh bày tỏ.

Cũng chính vì đam mê này, cô đã tranh thủ học và biết được 4 ngoại ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Thái. Theo Huyền Minh, ngôn ngữ là 1 trong những thành phần quan trọng của văn hóa và giúp mình dễ dàng hơn khi tìm hiểu văn hóa các nước. Nữ sinh cho biết bản thân vẫn đang có dự định để học thêm nhiều hơn nữa.

Huyền Minh - sinh viên đam mê khám phá để phát triển bản thân.

Ước mơ của bản thân đã trở thành sự thật khi nữ sinh được chọn là 1 trong 3 sinh viên của Ngoại thương được học tập trao đổi 1 kỳ tại Đại học Mannheim (TOP1 Đại học về Kinh tế và Tài chính của Đức năm 2024).

“Được đến với 1 trong những nước phát triển tại Châu Âu là cơ hội vàng giúp mình hiểu biết thêm về thế giới, cũng như hiểu biết hơn về bản thân mình” - nữ sinh hào hứng chia sẻ.

“Ở Đức, mình đã được tham dự Oktoberfest ‘Lễ hội tháng mười’ được tổ chức tại Munchen và là lễ hội bia lớn nhất thế giới. Được khoác lên mình trang phục truyền thống của Đức và tham dự các hoạt động của lễ hội giúp mình có những trải nghiệm sâu sắc và chân thực nhất về nước Đức và văn hóa Bia của họ.

Huyền Minh tại Oktoberfest cùng thành viên đoàn diễu hành mở màn lễ hội Oktoberfest.

Ngoài Đức, mình còn rất nhiều những trải nghiệm văn hóa thú vị tại hơn 10 nước Châu Âu trong vòng 6 tháng. Có thể kể đến như: Quốc Khánh tại Budapest (Hungary), Ngày lễ kết thúc Mùa hè tại công viên lâu đời nhất thế giới Tivoli (Đan Mạch), triển lãm tranh tại Madrid (Tây Ban Nha),… Những trải nghiệm khó quên này giúp mình có nhiều hiểu biết về suy nghĩ và tập tục của nước bạn.

Nhờ đó mà mình có nhiều góc nhìn hơn về thế giới và càng thêm yêu văn hóa và những giá trị tốt đẹp tại Việt Nam, kể cả những điều mà trước đây mình cho là hiển nhiên.” - Huyền Minh nhớ lại quãng thời gian đầy trải nghiệm tại Đức.

Huyền Minh chụp hình trước Tượng vua Christian V cưỡi ngựa ở trung tâm Kongens Nytorv (Đan Mạch).

Nữ sinh cho biết thêm ngoài việc được cảm nhận văn hóa Châu Âu, bản thân cô cũng rất mong muốn có thể truyền bá văn hóa đẹp đẽ của Việt Nam đến với bạn bè Quốc tế.

Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất đối với Huyền Minh trong quãng thời gian trao đổi tại Đức là ngày hội Trao đổi văn hóa cho Sinh viên quốc tế tại Đại học Mannheim. Tại đây cô đã có cơ hội được mặc chiếc áo dài truyền thống và quảng bá về văn hóa Việt Nam.

Nữ sinh tự hào tiết lộ thêm: “Việt Nam đã được bầu làm 1 trong 3 nước có màn thể hiện ấn tượng nhất tại Ngày hội này đấy!”.

Huyền Minh tại Ngày hội Trao đổi văn hóa cho Sinh viên quốc tế tại Đại học Mannheim, Đức.

Khám phá bản thân không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn là khám phá người “nghệ sĩ” bên trong mình

Đối với nữ sinh, khám phá bản thân không chỉ là khám phá những kiến thức, kỹ năng mà còn bao gồm cả việc theo đuổi những sở thích để tô điểm thêm cho cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc.

Một trong những điều mà Huyền Minh yêu thích khi học môn Kinh tế Vi mô tại Ngoại thương là “không để lãng phí nguồn lực hữu hạn”.

Nữ sinh giải thích: “Nguồn lực hữu hạn đối với mình ở đây là thời gian, mình không muốn phí nó kể cả thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Mình đã tận dụng điều đó để nuôi dưỡng đam mê ca hát của mình.

Điều này tưởng khó mà lại không hề khó khi tại Ngoại thương, sinh viên không chỉ giỏi mà còn năng động và nhiệt tình trong các hoạt động ngoài giờ học. Môi trường này làm mình cảm thấy thoải mái được thể hiện bản thân và nuôi dưỡng cô bạn ‘nghệ sĩ’ bên trong mình.”

Huyền Minh biểu diễn trên sân khấu FCD (FTU Club’s Day).

Ngoài được ca hát, hoạt động trong 2 CLB về âm nhạc lớn tại Ngoại thương là CLB Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng (TCM FTU) và CLB Âm nhạc Trường Đại học Ngoại thương (MC FTU) đã cho Huyền Minh nhiều kỷ niệm về tình bạn, sự đoàn kết, tinh thần lãnh đạo và gặp gỡ được nhiều người nổi tiếng ở ngoài đời thật.

Huyền Minh (thứ 2 từ trái sang) và Ban Tổ chức Soul of Melody chụp hình cùng Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Ca sĩ Thái Thùy Linh.

Những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi 20 luôn thôi thúc nữ sinh lưu giữ lại hành trình tuyệt vời này. Từ những ý nghĩ thô sơ ban đầu đó, cô dần có nhiều đam mê với việc viết lách, chụp ảnh và sáng tạo nội dung hơn.

Gần đây cô gái cũng đang bắt đầu với việc xây dựng những kênh truyền thông để lưu lại những bài học của bản thân và lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng.

Huyền Minh với đam mê chụp ảnh.

Hữu xạ tự nhiên hương, bạn sẽ tìm thấy những cơ hội mà bạn thuộc về

“Là một sinh viên rất ‘cạnh tranh’, mình đã từng thử sức với nhiều cuộc thi nhưng đều chưa đạt được những vị trí mà mình mong muốn. Mình đã từng loay hoay không biết bản thân mình liệu có đi sai hướng không, và liệu những gì mình luôn trải nghiệm bấy lâu nay có thực sự có ích?” - Huyền Minh bày tỏ nỗi khó khăn của bản thân.

May mắn đã mỉm cười với Huyền Minh khi tham gia cuộc thi Exbroad Runway 2023. Cuộc thi thử thách không chỉ các kỹ năng, kinh nghiệm về thuyết trình, tranh biện và trình bày vấn đề, mà còn thử thách kiến thức về thế giới của các thí sinh.

Điều này giúp nữ sinh có cơ hội tỏa sáng khi thể hiện được những giá trị cốt lõi của cuộc thi. Sau các vòng thi cam go, đối đầu với các đối thủ nặng kí, Huyền Minh xuất sắc giành được vị trí Quán quân.

Huyền Minh là Quán quân cuộc thi Exbroad Runway 2023.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm của bản thân, Huyền Minh bộc bạch: “Qua cuộc thi, mình không chỉ có thêm niềm tin vào khả năng của bản thân mà còn vững vàng hơn trên con đường tìm kiếm đam mê mình muốn theo đuổi sau này. Khi những lo lắng về việc ‘không theo kịp bạn bè’ được giảm bớt, mình có nhiều thời gian hơn để thực sự tập trung vào bản thân để tìm ra được hướng đi riêng. Mình tin rằng, mỗi người đều có 1 lộ trình phát triển khác nhau và chỉ cần bản thân bạn còn cố gắng, thế giới sẽ luôn có chỗ cho bạn.”

Một số thành tích nổi bật: Biết được 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Thái; Quán quân cuộc thi Exbroad Runway 2023; Đại biểu Hội nghị thượng đỉnh Giáo dục Educon 2023 tại BUGA23, Mannheim, Đức; Học bổng Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Stipendium) cho kỳ học tập trao đổi tại Đại học Mannheim, Đức (kỳ thu 2023); Học bổng Khuyến khích học tập Loại A của Trường Đại học Ngoại thương dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc; Cựu Phó ban Truyền thông CLB Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng (TCM FTU); Cựu thành viên ban Chuyên môn CLB Âm nhạc Trường Đại học Ngoại thương - FTU Music Club - Ban Tổ chức Cuộc thi Âm nhạc Soul of Melody 2022; Học bổng Shinnyo của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản; Cựu Trưởng ban Nhân sự dự án Fagether 2020. (Ảnh: NVCC)

