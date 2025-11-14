“Sống vui” là khoản đầu tư lãi nhất

Không ít bạn trẻ dành khoảng 70% thu nhập cho việc ăn chơi, mua sắm và du lịch (Ảnh minh họa AI)

“Tiền kiếm được là để tiêu, chứ để dành làm gì khi mai chưa chắc còn vui?” – Minh Thư (24 tuổi, TP.HCM) buông câu nói nhẹ tênh khi vừa thanh toán hóa đơn gần 3 triệu đồng cho một buổi ăn tối và chiếc túi “tự thưởng” sau lương tháng.

Thư bảo, mỗi tháng cô dành khoảng 70% thu nhập cho việc ăn chơi, mua sắm và du lịch. Phần còn lại, nếu dư thì gửi tiết kiệm “cho có lệ”. Với cô, tiêu tiền là một cách sống, không phải là hoang phí.

Câu chuyện của Thư không hiếm. Từ các quán cà phê sang trọng đến những chuyến đi check-in ở trời Âu, Gen Z đang dần định nghĩa lại ý nghĩa của đồng tiền. Họ chi tiêu không chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất, mà để “nâng mood”, “giữ vibe”, “tận hưởng tuổi trẻ”.

Huy (27 tuổi, Hà Nội) vừa chi gần 30 triệu để đi Thái Lan xem concert thần tượng. “Tôi làm việc 10 tiếng mỗi ngày, stress triền miên. Một đêm được hát cùng idol là đủ để tôi thấy xứng đáng,” anh nói.

Trên TikTok, hashtag #tậnhưởngđi, #tựthưởngcho mình phủ khắp. Những video “haul đồ hiệu”, “một ngày chi bao nhiêu tiền để sống vui” nhận hàng triệu lượt xem. Ở đó, giới trẻ chia sẻ cách tiêu tiền như một niềm tự hào: “Không cần giàu, chỉ cần biết tận hưởng.”

Tư duy này khiến thế hệ đi trước sốc: họ từng sống theo nguyên tắc “đồng tiền đi liền khúc ruột”, còn Gen Z lại tiêu với triết lý “sống cho hiện tại, tương lai tính sau”.

Sự tự do ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người lắc đầu. Chị Mai Hương, chuyên viên tư vấn tài chính, thẳng thắn: “Chi cho hạnh phúc cá nhân là quyền của mỗi người, nhưng nếu tiêu vượt khả năng, đó là hành vi tự hại. Có bạn trẻ nợ thẻ tín dụng chỉ để giữ hình ảnh ‘sang chảnh’ trên mạng”.

Theo một khảo sát gần đây, có đến 42% người trẻ Việt Nam từng rơi vào tình trạng “cháy ví” giữa tháng do chi tiêu cảm tính. Một bộ phận còn phải vay nóng, xoay thẻ, hoặc “xin ứng lương” chỉ để kịp đi du lịch cuối tuần.

Nhưng ngược lại, nhiều bạn trẻ phản pháo: “Người lớn lúc nào cũng bảo phải tiết kiệm, trong khi họ lại sống mệt mỏi, không dám tiêu. Tôi không muốn như vậy”.

Một câu trả lời khiến nhiều người phải suy nghĩ: Liệu “tiêu hoang” có thực sự tệ, hay đó chỉ là một kiểu sống khác – thành thật hơn với cảm xúc của mình?

Không chỉ là hành vi chi tiêu, “vung tiền cho bản thân” đang trở thành tuyên ngôn của một thế hệ muốn sống thật với chính mình. Họ tiêu cho trải nghiệm, cảm xúc và hình ảnh cá nhân – những thứ vô hình nhưng lại được xem là “tài sản tinh thần”.

“Thế hệ trước mua nhà, thế hệ tôi mua hạnh phúc. Có thể 10 năm sau tôi vẫn chưa có nhà, nhưng ít nhất tôi có ký ức đẹp”, Minh Thư nói nửa đùa nửa thật.

Song câu hỏi đặt ra là: Đến bao giờ những ký ức ấy đủ để đổi lấy sự an toàn tài chính? Khi tiền tiết kiệm chẳng có, nợ thẻ thì tăng, liệu “sống vui hôm nay” có còn là tự do – hay chỉ là ảo giác của tuổi trẻ?

Xã hội chia làm hai phe. Một bên cho rằng giới trẻ đang lãng phí và thiếu trách nhiệm. Bên kia lại khẳng định họ đang sống thật, không ràng buộc, không sợ hãi.

Sự thật có lẽ nằm ở giữa. Tiền, suy cho cùng, không có lỗi – chỉ có cách ta tiêu mới phản ánh con người ta. Tiết kiệm cực đoan khiến cuộc sống trở nên vô vị, nhưng chi tiêu mù quáng cũng có thể biến tự do thành áp lực.

Câu hỏi cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ: Giữa “sống vui hôm nay” và “lo cho ngày mai”, đâu mới là cách tiêu tiền thông minh – hay đơn giản, đâu mới là cách sống đáng để nhớ?