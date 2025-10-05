7 thói quen khiến bạn "nghèo bền vững"

Không ít người làm được 10 thì tiêu 12, tiền chưa kịp ấm ví đã bay mất (Ảnh minh họa AI)

Ai cũng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ giàu có, có xe xịn, nhà sang, đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng khổ nỗi, hầu hết mọi người chỉ dừng lại ở… mơ. Còn ngoài đời, họ vẫn loay hoay trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, làm hoài mà chẳng dư được đồng nào. Tại sao? Vì chính những thói quen "nghèo bền vững" sau đây:

1. Tiêu nhiều hơn kiếm – nghèo “chanh sả”

Làm được 10 thì tiêu 12, tiền chưa kịp ấm ví đã bay mất. Mua sắm để chứng minh mình “có tiền” với thiên hạ, trong khi thẻ tín dụng thì đỏ lửa. Đây không phải sống sang, mà là sống nghèo có tổ chức.

2. Không biết tiền đi đâu – lương cao cũng vẫn trắng tay

Nhiều người than “lương thấp nên không tiết kiệm nổi”, nhưng sự thật là lương cao cũng chẳng khá hơn nếu bạn không biết quản lý. Đến cuối tháng, bạn thậm chí không hiểu nổi tại sao tiền biến mất. Tiền không tự nhiên sinh ra, nhưng rõ ràng nó tự nhiên… biến mất khỏi túi bạn.

3. Sợ đầu tư như sợ ma – giữ tiền cho đẹp ví

Người giàu để tiền đẻ ra tiền, còn bạn thì ôm khư khư cuốn sổ tiết kiệm. Lạm phát mỗi năm âm thầm gặm nhấm số tiền ấy, và bạn càng ngày càng nghèo đi mà không hay. Chưa dám đầu tư thì đừng mong thoát nghèo.

4. Nghèo nhưng lười học – thua từ vạch xuất phát

Thế giới thay đổi từng ngày, công nghệ mới, kỹ năng mới liên tục xuất hiện. Nhưng bạn thì vẫn bận lướt Facebook, xem phim, cày game thay vì nâng cấp bản thân. Đừng trách người ta kiếm tiền dễ hơn bạn – đơn giản vì họ học giỏi hơn, nhanh hơn.

5. Chỉ trông chờ vào lương tháng – đứng trên một chân

Một công việc, một nguồn thu nhập nghe thì ổn định, nhưng thực chất cực kỳ mong manh. Mất việc một cái, mọi thứ sụp đổ. Người giàu có ít nhất vài nguồn thu: lương, đầu tư, kinh doanh, thu nhập thụ động. Bạn thì chỉ có một – và đó là lý do bạn mãi nghèo.

6. Thích hưởng thụ trước, lo tính sau – nghèo “có phong cách”

“Cuộc đời là để tận hưởng” – câu nói rất đẹp, nhưng nếu biến nó thành lý do để ăn chơi phung phí, vay nợ để mua đồ hiệu, thì bạn chỉ đang tự đào hố chôn mình. Hưởng thụ trước, khổ sau – và cái “sau” đó thường kéo dài cả đời.

7. Biết nhưng không làm – chuyên gia lý thuyết nghèo

Ai cũng biết phải tiết kiệm, ai cũng nghe nói nên đầu tư, ai cũng hiểu cần kỷ luật. Nhưng bao nhiêu người thực sự bắt tay vào làm? Đa số chỉ biết gật gù, chia sẻ status dạy làm giàu, rồi… đâu lại vào đấy. Và nghèo thì vẫn nghèo.