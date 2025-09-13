Sinh viên luật lĩnh án tù 25 năm tại Dubai sau một bữa tiệc

Mia thừa nhận đã sử dụng cocaine tại bữa tiệc.

Mia O’Brien (24 tuổi), sinh viên luật người Anh, hiện đang thụ án tại nhà tù Al Awir, Dubai, sau khi bị kết án 25 năm tù vào tháng 7. Cô bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái cùng một người bạn nữ và bạn trai của người này khi cảnh sát tìm thấy 50g cocaine trong căn hộ.

Theo lời kể của một phụ nữ Anh từng bị giam chung, Mia thừa nhận đã sử dụng ma túy tại bữa tiệc. Mia biết sẽ gặp rắc rối lớn nhưng không ngờ bị đối xử như kẻ buôn bán. Cô cho rằng bản án 25 năm là quá nặng.

Mia O’Brien có thể sẽ phải chịu án tù đến năm 2050 chỉ vì dương tính với cocaine.

Mia bị giam giữ tại nhà tù Al-Awir (Nguồn: AFP)

Phiên tòa xét xử Mia chỉ kéo dài một ngày, diễn ra bằng tiếng Ả Rập. Ngoài bản án tù, cô còn phải nộp khoản tiền phạt 100.000 bảng Anh. Trong khi đó, bạn nữ của Mia – Emma – có kết quả xét nghiệm âm tính với cocaine nên được thả, còn bạn trai Emma cũng bị tuyên án 25 năm tù.

Một cựu bạn tù tiết lộ, Mia từng tranh cãi gay gắt với nhóm bạn vì cho rằng bạn trai Emma mới là người giữ cocaine. Tuy nhiên, việc cô bị phát hiện dương tính đã khiến bản thân không thể thoát tội.

Mẹ của Mia, bà Danielle McKenna (46 tuổi), đang phát động chiến dịch gây quỹ tại Anh nhằm kêu gọi lật ngược bản án mà bà cho là bất công với con gái.

