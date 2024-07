Tin tưởng bạn thân của người yêu, cô gái bị xâm hại

Mới đây, Tòa án quận Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc) đã xét xử vụ án tấn công tình dục nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về an toàn cá nhân và lòng tin giữa bạn bè.

Theo hồ sơ tòa án, vụ việc xảy ra vào một buổi tối tháng 5/2023, khi ba người bạn cùng phòng là Tiểu Mỹ, bạn trai của cô và A Đức (bạn thân của bạn trai Tiểu Mỹ) cùng đi hát karaoke và uống rượu. Trước khi xảy ra vụ việc, ba người có mỗi quan hệ rất tốt, thường xuyên rủ nhau ăn uống, vui chơi.

Ảnh minh họa.

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi ăn uống no say, bạn trai của Tiểu Mỹ về nhà trước vì đau đầu, Tiểu Mỹ và A Đức tiếp tục uống rượu tại quán karaoke và ca hát vui vẻ. Khi cả hai trở về nhà, Tiểu Mỹ do đã say nên ngủ thiếp đi trên ghế sofa ở phòng khách. A Đức lợi dụng tình huống này đã thực hiện hành vi xâm hại đối với Tiểu Mỹ mà không có sự đồng ý của cô.

Trong quá trình bị tấn công, Tiểu Mỹ đã cố gắng kêu cứu và chống cự. Tiếng kêu cứu của cô cuối cùng đã đánh thức bạn trai. Với sự giúp đỡ của bạn trai, Tiểu Mỹ đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Sau khi vụ việc được báo cáo cảnh sát, A Đức thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nói rằng do quá say nên mất đi lý trí, xin tòa án cho hưởng án treo. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố, bao gồm cả việc nạn nhân không tha thứ, tòa án quyết định tuyên án 3 năm 4 tháng tù giam đối với A Đức về tội tấn công tình dục. Tuy nhiên, A Đức vẫn có thể kháng cáo.

Qua sự việc này, tòa án cũng kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về an toàn cá nhân, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Trong các tình huống dễ bị tổn thương, hãy cảnh giác và bảo vệ bản thân và bạn bè.

