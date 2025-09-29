Bà chủ khách sạn mở cửa đón người dân tránh bão

Trong thông báo trên mạng xã hội trưa 27/9, chị Trang cho biết sẽ đón bất kỳ người dân nào ở những vùng không an toàn đến ở tạm trong những ngày bão, lũ.

Người phụ nữ cho biết gia đình có một khách sạn 15 phòng ở phường Thuận Hóa, ba căn villa ở phường Thủy Xuân, An Cựu và Long Thọ, TP Huế. Tất cả đều ở vị trí cao, điện nước ổn định, thuận lợi cho việc trú ngụ khi mưa lũ.

Ngay sau thông báo, khoảng 10 người dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình An, cách khách sạn 5 km, đã đến xin trú ngụ. Một số sinh viên đang thuê trọ ở những vùng trũng cũng đến và được chị Trang sắp xếp chỗ ở, hỗ trợ ăn uống.

Đây là năm thứ tư chị Trang đón người dân đến ở miễn phí mỗi khi có bão, lũ. "Tôi muốn san sẻ phần nhỏ khó khăn với bà con", chị nói.

Một số mái tôn nhà dân ở khu vực ngoại thành TP Huế bị tốc mái.. Ảnh:Võ Thạnh

Từ sáng 27/9, Huế chịu ảnh hưởng của bão Bualoi (Bão số 10) với mưa lớn kéo dài đến chiều, gây ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng như xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu và ven sông Hương, nơi mực nước đã vượt báo động 1. Chính quyền địa phương triển khai lực lượng hỗ trợ di dời tài sản, khắc phục hậu quả, chặn các tuyến đường ngập và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu.

Trưa 27/9, Linh Đan, 18 tuổi, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, trở về phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nước đã ngập ngang gối. Em cùng hai bạn chỉ kịp dọn các vật dụng giá trị như laptop và giấy tờ rồi đến khách sạn của chị Liễu Trang xin ở nhờ. Nhóm bạn dự định ở lại đây ba ngày đến khi nước rút.

Cùng trú tại khách sạn còn có chị Hoàng Dung, 28 tuổi, ở huyện Quảng Điền. Chị đang mang thai, dự sinh ngày 29/9. Khu vực chị sống vừa xảy ra lốc xoáy, nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng nặng. Vợ chồng Dung quyết định rời nhà sớm để tránh nước ngập và chuẩn bị sinh ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Trên đường đi, chị đọc được bài đăng trên mạng xã hội của chị Trang nên tìm đến. Ở khách sạn trên đường Võ Thị Sáu, vợ chồng Dung được hỗ trợ ổn định đồ đạc và thức ăn.

"Tôi biết ơn vì được giúp đỡ giữa mưa bão", Dung nói.