Sau 22 năm, người đàn ông sốc nặng khi biết 2 con trai không phải con mình

Sau khi ly hôn, người đàn ông phát hiện ra sự thật chấn động.

Ngày 17/8 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một vụ việc gây xôn xao dư luận. Một người đàn ông sống ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, sau 22 năm kết hôn và ly hôn mới phát hiện ra rằng cả hai người con trai đều không phải con ruột của mình. Thậm chí, hai đứa con này cũng không cùng cha, mà người cha ruột của cậu con trai thứ hai lại chính là anh họ của người đàn ông này.

Theo đó, người đàn ông và vợ cũ kết hôn vào tháng 12/2002. Vợ ông lần lượt sinh hai con trai vào các năm 2004 và 2014. Tuy nhiên, từ năm 2022, người vợ thường xuyên không về nhà nên dẫn tới việc hai người ly hôn.

Được biết, sau khi ly hôn, ông chỉ giữ lại một chiếc xe hơi, còn lại tài sản như nhà cửa đều để lại cho các con. Thế nhưng trước khi ly hôn, “con trai cả” của ông thường xuyên về nhà đòi tiền, tranh giành tài sản, thậm chí còn động tay động chân với ông.

Sau đó, người đàn ông đi làm xét nghiệm ADN mới phát hiện ra con trai cả là con ruột của vợ cũ và một cán bộ thôn trước đây, còn con trai thứ hai lại là con của vợ cũ với người anh họ của ông.

Khi sự việc vỡ lở, người vợ cũ tìm cách dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt và chuyển giao tài sản chung trong hôn nhân, thậm chí còn yêu cầu người đàn ông giao lại cả căn nhà hiện tại đang ở. Người đàn ông sau đó đã đăng video lên mạng xã hội, tố cáo rằng “con trai cả” ôm chặt bụng ông, ép ông phải giao nhà, thậm chí còn tìm cách đẩy ông xuống cầu thang, may mắn cảnh sát kịp thời có mặt mới ngăn chặn được.

Vụ việc hiện đã được đưa vào quy trình pháp lý, liên quan đến các vấn đề như trách nhiệm bồi thường do nuôi con gian dối, phân chia tài sản và các tranh chấp dân sự khác. Người đàn ông trong vụ việc cho biết, cuộc hôn nhân này đã gây ra tổn thương quá lớn cho gia đình ông.