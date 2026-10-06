Cựu giáo sư Đại học Tokyo bị tung ảnh ăn chơi ở bar

Ngày 25/9, Tòa án quận Tokyo xét xử cựu giáo sư Đại học Tokyo Shinichi Sato, 63 tuổi, trong vụ án nhận hối lộ liên quan chương trình nghiên cứu hợp tác với doanh nghiệp. Tại phiên xử, ông thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng.

Theo Friday, từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2024, Sato nhận 28 lần chiêu đãi từ Koichi Hikichi, 53 tuổi, cựu đại diện Hiệp hội Mỹ phẩm Nhật Bản, với tổng giá trị khoảng 1,83 triệu yen, tương đương 300 triệu đồng. Các cuộc chiêu đãi diễn ra tại nhà hàng cao cấp và cơ sở dịch vụ người lớn.

Đổi lại, Sato tạo thuận lợi cho hiệp hội trong việc thành lập chương trình nghiên cứu hiệu quả của các thành phần có nguồn gốc từ cần sa đối với bệnh da. Hikichi cũng đã bị kết tội đưa hối lộ.

Trước khi ra tòa, Sato từng phủ nhận việc những khoản chiêu đãi là lợi ích để đổi lấy sự hỗ trợ trong nghiên cứu, nói đây là tiền thù lao cho các buổi giảng. Tuy nhiên, tại phiên xử ngày 25/9, ông thừa nhận nội dung cáo trạng.

Công tố viên đề nghị phạt Sato hai năm tù và nộp lại 1,83 triệu yen. Luật sư xin cho ông hưởng án treo. Tòa dự kiến tuyên án ngày 22/10.

Theo Friday, hoạt động giải trí của Sato diễn ra từ năm 2023. Ảnh: Friday

Một vấn đề được tranh luận tại phiên xử là Sato có gây sức ép để Hikichi phải chi tiền hay không. Sato phủ nhận việc ép đối tác tổ chức các cuộc chiêu đãi, cho rằng Hikichi muốn tận dụng uy tín của Đại học Tokyo.

Hikichi phản bác. Theo lời người này, Sato có quyền quyết định việc thành lập hoặc chấm dứt chương trình nghiên cứu nên ông luôn lo sợ dự án có thể bị dừng. Hikichi kể Sato từng nổi giận và nhắc đến chuyện chấm dứt chương trình ngay từ trước khi dự án được thành lập.

Vì vậy, mỗi khi Sato rủ đi ăn, Hikichi nói ông không dám từ chối. Những địa điểm được lựa chọn cũng là các nhà hàng rất đắt tiền, thường có phòng riêng. Sau mỗi cuộc gặp, khi Sato nói "cảm ơn", Hikichi hiểu rằng mình phải thanh toán hóa đơn.

Hikichi cũng cung cấp cho Friday một bức ảnh chụp Sato trong chuyến đi đến Atami, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng với các khu suối nước nóng ở tỉnh Shizuoka, vào giữa tháng 12/2023.

Trong ảnh, Sato ngồi tại một quán bar múa cột, trong khi một nữ vũ công mặc nội y biểu diễn riêng trước mặt ông. Sato được cho là đã đưa tiền tip cho cô.

Theo Hikichi, chuyến đi kết hợp với tiệc cuối năm, có khoảng 15 người tham gia và tổng chi phí hơn một triệu yen, tương đương khoảng 160 triệu đồng. Khoản tiền này không nằm trong 28 lần chiêu đãi được nêu trong cáo trạng.

Ảnh chụp Sato trong một quán bar múa cột ở Atami. Ảnh: Friday

Hikichi cho rằng ngoài những lần được cơ quan tố tụng xác định, còn nhiều cuộc chiêu đãi khác không được đưa vào vụ án.

Người trực tiếp trao đổi với Hikichi về thời gian và địa điểm các cuộc chiêu đãi là Ayumi Yoshizaki, 47 tuổi, cựu phó giáo sư đặc nhiệm thuộc Graduate School of Medicine, Đại học Tokyo. Yoshizaki cũng đã bị kết tội nhận hối lộ.

Tại phiên xử hồi tháng 4, Yoshizaki thừa nhận từng yêu cầu đối tác tổ chức các cuộc chiêu đãi. Theo lời khai của bà, nếu làm mất lòng Sato, bà lo mình có thể mất vị trí tại khoa da liễu Đại học Tokyo.

Vụ án được chú ý từ tháng 1, khi Đại học Tokyo thông báo Sato bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ. Trong thông cáo ngày 25/1, Chủ tịch Đại học Tokyo Teruo Fujii xin lỗi sinh viên, bệnh nhân và những người bị ảnh hưởng, đồng thời thừa nhận nhà trường có thiếu sót trong công tác quản lý.

Đại học Tokyo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp cải tổ, phòng ngừa sai phạm.