Rời Anh về đảo, người bán cá thấy mình 'sống như triệu phú'

Ngày làm việc của Orestis Kyprianou, 39 tuổi, từng bắt đầu từ khoảng 2h sáng và kết thúc sau 19h. Anh lái xe đến chợ cá Billingsgate ở London lấy hàng cho cửa hàng phía tây thành phố, rồi trở về chuẩn bị quầy trước giờ mở cửa. Một số buổi tối, anh còn phụ cha tại cửa hàng cá tẩm bột chiên của gia đình, đã hoạt động hơn 40 năm.

Dù yêu công việc, Kyprianou thường xuyên mệt mỏi vì lịch làm kéo dài, giao thông đông đúc và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Anh nói phần lớn thu nhập đều dành để trả hóa đơn, còn thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít.

Anh nhận ra nếu mua nhà ở Anh, mình có thể phải dành 30-35 năm để trả góp. Khi trả hết nợ, anh mới có thể chuyển đến nơi có khí hậu ấm áp để nghỉ hưu. Viễn cảnh phải chờ đến cuối đời mới được tận hưởng cuộc sống khiến anh cân nhắc thay đổi nơi ở.

Orestis Kyprianou khi còn là người bán cá ở Anh. Ảnh: Daily Mail

Cả cha và mẹ Kyprianou đều là người Cyprus. Anh từng sống trên hòn đảo này khi còn trẻ nên ý định trở về đã bắt đầu nhen nhóm. Tuy nhiên, quyết định chỉ thực sự rõ ràng khi hợp đồng thuê cửa hàng cá ở London sắp hết hạn.

Chủ nhà đề nghị anh ký tiếp hợp đồng 20 năm, với tiền thuê được cố định trong 5 năm đầu. Kyprianou đưa ra mức giá mà mình có thể chấp nhận để tiếp tục kinh doanh thêm 5 năm, nhưng không được đồng ý. Sau khi tính toán chi phí và những ràng buộc tài chính, anh quyết định chuyển đến Cyprus.

Gia đình mất khoảng một năm để bán cửa hàng, sắp xếp tài chính để chuẩn bị chuyển đi. Vợ anh, người từng nhiều lần đến Cyprus nghỉ dưỡng cùng chồng, cũng ủng hộ lựa chọn này.

Nhờ cha mẹ đều là người Cyprus, Kyprianou đủ điều kiện xin quốc tịch nước này. Vợ anh mang quốc tịch Anh nên phải làm thủ tục cư trú riêng, với sự hỗ trợ của luật sư. Theo ước tính của anh, chi phí cho hồ sơ của hai người khoảng 300-350 euro.

Gia đình chuyển đến Paphos, nơi họ vẫn sống hiện nay. Theo Kyprianou, khoản trả góp nhà mỗi tháng chỉ bằng khoảng một nửa tiền thuê căn hộ một phòng ngủ mà anh từng trả ở phía tây London.

Chi phí sinh hoạt cũng có những khác biệt. Anh cho biết thuế địa phương, bảo hiểm ôtô và thuế đường bộ ở Cyprus rẻ hơn so với Anh, trong khi giá mua xe và nhiên liệu tương đương. Giá thực phẩm tại siêu thị không chênh lệch nhiều, nhưng anh đánh giá nông sản trên đảo tươi ngon hơn. Một bữa ăn no tại quán mageirio, nơi phục vụ các món gia đình thay đổi theo ngày, có giá khoảng 15 euro.

Vợ chồng Orestis Kyprianou hiện tại. Ảnh: Sigmalive

Sau một thời gian tiếp tục làm trong ngành cá tại Cyprus, Kyprianou chuyển sang lĩnh vực bất động sản, gia nhập công ty Domenica Group. Anh cho rằng kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp bán hàng giúp mình biết cách lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách. Điều này cũng hữu ích khi tư vấn cho những người muốn chuyển đến Cyprus, bởi họ phải cân nhắc nhiều vấn đề, từ tài chính, công việc đến trường học và tương lai của con cái.

Thuế thu nhập tại Cyprus thấp hơn Anh đôi chút nhưng mức chênh lệch không đủ để Kyprianou quyết định việc chuyển nơi sống. Điều anh tìm kiếm là chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Hiện ông bố hai con có thể đưa bọn trẻ đến trường, đi làm và gặp khách hàng mà không phải duy trì lịch làm việc kéo dài như trước. Những buổi đi dạo ở Kato Paphos, ăn kem hay dành buổi chiều trên bãi biển đã trở thành sinh hoạt thường ngày của gia đình, thay vì chỉ diễn ra trong những kỳ nghỉ ngắn.

"Trước đây, tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền để tận hưởng những điều đó trong một hoặc hai tuần mỗi năm. Còn ở đây, đó là cuộc sống thường ngày", anh nói.

Qua công việc, Kyprianou gặp nhiều người có hoàn cảnh giống mình trước đây: làm việc chăm chỉ ở Anh nhưng bắt đầu tự hỏi tại sao phải chờ đến khi nghỉ hưu mới được tận hưởng cuộc sống.

"Tôi thường nói rằng ở Cyprus, bạn có thể sống như một triệu phú mà không cần thực sự là triệu phú", anh kể.

Khi được hỏi có cân nhắc trở lại Anh hay không, Kyprianou đáp: "Không. Không điều gì có thể khiến tôi cân nhắc điều đó. Cyprus là nhà của tôi".