24 tuổi, bỏ việc, cùng bố chạy xe máy xuyên Việt - Lào suốt 2 tháng

Sau khi tốt nghiệp và đi làm một thời gian ngắn tại TP HCM, Thảo Vy, 24 tuổi, quê Long An, quyết định nghỉ việc. Cô cho biết công việc thiết kế đồ họa toàn thời gian chưa thực sự phù hợp và bản thân cần một khoảng lặng để suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi lâu dài.

Cùng thời điểm, bố cô, Anh Kiệt, 53 tuổi, tài xế kho bạc nhà nước kiêm lái xe đường dài, được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm. Khi một người vừa khép lại chặng đường lao động, người còn lại đang loay hoay tìm lối rẽ, hai cha con quyết định thực hiện chuyến đi kéo dài hai tháng.

Thảo Vy và bố ngày đầu lên đường. Ảnh: NVCC

Từng là tài xế đường dài, đi qua nhiều nơi, ông Kiệt luôn ấp ủ giấc mơ phượt xuyên Việt - Lào bằng xe máy. Vy đã nhiều lần nghe bố nhắc đến dự định này, thậm chí ông còn đếm từng ngày đến lúc nghỉ hưu để biến nó thành hiện thực.

Tháng 9/2025, trong một cuộc trò chuyện, ông bất ngờ rủ con gái: "Hay ba con mình làm chuyến đi xa đi?"

Vy kể bố muốn người ngồi sau xe là con gái để hai cha con có một hành trình đáng nhớ, sau này có thể kể lại như một kỷ niệm đặc biệt.

Khi đó, Vy vừa tìm được công việc mới. Nhưng hiểu mong muốn của bố, cô quyết định nghỉ việc, chuyển sang làm tự do để chủ động thời gian, cùng ông thực hiện chuyến đi.

Hai bố con dành khoảng một tháng để chuẩn bị. Ông Kiệt lo các vật dụng như dây ràng, đồ nghề sửa xe, đồ bảo hộ; còn Vy chuẩn bị đồ cá nhân và máy ảnh để ghi lại hành trình.

Vy không quên ghi lại những kỷ niệm. Ảnh: NVCC

Họ khởi hành từ TP HCM vào tháng 10/2025 và kéo dài đến hết tháng 11. Từ đây, hai bố con chạy xe máy lên Tây Nguyên, sau đó qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) để nhập cảnh sang Lào. Nhờ nhiều năm chạy xe đường dài, ông Kiệt không gặp khó khăn trong việc định hướng. "Chỉ cần biết đang ở tuyến quốc lộ nào là bố có thể hình dung được đường đi", Vy nói.

Tại Lào, hai bố con di chuyển dọc theo chiều dài đất nước. Từ khu vực phía nam, họ ghé quần đảo Si Phan Don, tham quan thác Khone Phapheng, rồi đi ngược lên phía bắc theo dòng Mekong, qua các địa phương như Salavane, Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xay. Kết thúc chặng này, họ nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), tiếp tục đi qua các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, rồi dừng chân tại Hà Nội, Hạ Long, Tràng An, Quảng Bình trước khi quay lại TP HCM.

Trong hai tháng, họ đi qua phần lớn các tỉnh, thành của Việt Nam và gần như toàn bộ chiều dài nước Lào, với tổng chi phí hơn 50 triệu đồng.

Đứng trước thiên nhiên rộng lớn, cô gái 24 tuổi cho biết những áp lực trước đây bỗng không còn quan trọng như mình nghĩ. Ảnh: NVCC

Hành trình không tránh khỏi khó khăn. Trong những ngày ở Lào, rào cản ngôn ngữ là trở ngại lớn. Một số cung đường ngoài trung tâm có địa hình xấu, gây nhiều thử thách khi di chuyển bằng xe máy. Cuối hành trình, hai bố con còn gặp mưa lũ lớn tại khu vực Tây Nguyên, nhiều tuyến đường bị sạt lở, buộc phải liên tục điều chỉnh lộ trình.

Điều khiến Vy nhớ nhất không phải là cảnh đẹp mà là sự giúp đỡ của những người xa lạ. Cô kể có người giảm giá phòng, cho thêm xăng, chỉ đường hoặc mời ăn cơm, những hành động nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm áp suốt chuyến đi.

Trong các điểm đến, Hà Giang để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Những cung đèo dốc, ruộng bậc thang và dòng sông Nho Quế khiến cô nhận ra sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên. "Những áp lực trước đây bỗng không còn quan trọng như mình từng nghĩ", Vy nói.

Đây là chuyến đi dài ngày đầu tiên của Vy. Hai tháng trải nghiệm giúp cô có thêm thời gian nhìn lại bản thân, suy nghĩ về mục tiêu và những giá trị muốn theo đuổi. Gia đình ban đầu lo lắng, đặc biệt là mẹ, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của hai cha con. Trong suốt hành trình, họ thường xuyên cập nhật để người thân yên tâm.

Sau chuyến đi, Vy cho biết mối quan hệ giữa cô và bố trở nên gần gũi hơn. Hai cha con có nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ những điều trước đây ít khi nói ra trong nhịp sống thường ngày.

"Tôi nhớ mãi hình ảnh ba đứng rất lâu trước thác Khone Phapheng với vẻ mặt trầm trồ. Ba nói trước đây từng xem dòng thác này trên chương trình 'Mê Kông ký sự', và đến bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Tôi cảm thấy ba đã rất mãn nguyện trong hành trình này", Vy nói.

Bố Vy đứng trước con thác Khone Phapheng. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Vy trở lại TP HCM và ổn định với công việc mới. Cô cho biết chưa có kế hoạch thực hiện hành trình dài ngày khác, nhưng đặt mục tiêu tích lũy để sau này có thể đưa cả gia đình đi nhiều nơi hơn.