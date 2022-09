Ra sức cứu bé gái gặp nguy hiểm, người đàn ông bỗng bị chỉ trích vì lý do gây ngỡ ngàng

Theo Sohu News, ngày 25/9, tại khu chợ đầu mối ở quận Gia Định, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), một bé gái rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm khi đi thang cuốn.

Cụ thể, không rõ do tai nạn hay nghịch ngợm, cô bé bị ngã ra bên ngoài thang cuốn, hai tay bám chặt vào tay vịn, cả người lơ lửng trên không. Do bị kẹt giữa thang cuốn và một tấm kính nên cô bé không thể tự mình trèo vào trong.

Nghe tiếng la hét cầu cứu của bé gái, hai người đàn ông đang đi dạo trong chợ nhanh chóng chạy đến. Họ nắm chắc lấy tay bé gái để cô bé không rơi xuống dưới, tiếp đó túm chặt lấy người để đỡ em lên. Nhờ được giải cứu kịp thời, bé gái không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Theo tìm hiểu, khu chợ này chủ yếu bán buôn. Các tiểu thương cho hay chợ có 2 tầng, phần lớn là khách đến trao đổi buôn bán hàng hóa, không mấy khi có người đưa trẻ em tới chơi nên họ đoán bé gái là con một tiểu thương trong chợ.

Nhận thấy bé gái đã an toàn, chỉ có vài vết thương ngoài da, một người đàn ông đã đi tìm người giám hộ của cô bé nhưng không thấy. Sau đó, bé gái được giao lại cho nhân viên bảo vệ khu chợ.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát an ninh trong chợ ghi lại. Sau khi những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, tưởng rằng hành động của hai người đàn ông sẽ được ngợi khen, không ngờ cư dân mạng lại buông lời chỉ trích. Hóa ra, một trong hai người đàn ông vô tình đặt tay vào mông của bé gái và cư dân mạng cho rằng đây là hành động không phù hợp, chẳng khác nào quấy rối.

Một trong hai người đàn ông bị chỉ trích do đã đặt tay vào mông của bé gái.

Ngày 26/9, các phóng viên đã đến gặp người đàn ông sẵn sàng cứu người nhưng lại bất ngờ hứng “bão” chỉ trích từ cư dân mạng. Được biết, đó là anh Ding, một người buôn bán trong khu chợ đầu mối tại quận Gia Định. Anh kể hôm đó, khi đang đi thang cuốn lên tầng 2 thì nghe tiếng kêu cứu của bé gái nên lập tức cùng em trai chạy đến giải cứu đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.

Theo anh, đây là hành động hết sức bình thường và nên làm. Anh cũng không mong nhận được sự đền đáp hay ca ngợi nào. Tuy nhiên, anh Ding vô cùng ngỡ ngàng khi bất ngờ bị cư dân mạng chỉ trích chỉ vì hành động vô tình trong lúc giải cứu.

“Có người nói rằng tôi đã ứng cứu chậm, có người lại chỉ trích vì khi kéo cháu bé lên, tôi đã đặt bàn tay không đúng chỗ. Lúc đó, tay tôi đang đặt vào mông cháu bé nhưng thực tế tôi chỉ đang giữ an toàn nhất có thể. Nếu mất cảnh giác và kéo cháu bé không đúng cách, cháu bé có thể bị ngã xuống dưới”, anh Ding chia sẻ.

Hồi năm 2021, sự việc tương tự đã xảy ra tại Hoài Nam, An Huy (Trung Quốc). Hôm đó, khi phát hiện bé gái 10 tuổi hoảng loạn và sợ hãi do mắc kẹt đầu vào khe hở trên cánh cửa sắt, công nhân vệ sinh họ Cao nhanh chóng tìm cách giải cứu. Không thể kéo cô bé ra, anh Cao đã nâng cả người bé gái rồi đẩy đứa trẻ về phía trước. Cô bé cuối cùng được giải cứu an toàn.

Sau khi được đăng tải, đoạn video ghi cảnh giải cứu đã khiến cư dân mạng “dậy sóng”, một số người đã để lại bình luận chỉ trích anh Cao thậm tệ. Nguyên nhân là do trong quá trình nâng cơ thể của bé gái lên, tay anh Cao vô tình chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô bé.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tin rằng anh Cao ở trong hoàn cảnh đó sẽ rất bối rối, chỉ muốn nhanh chóng cứu đứa trẻ, không hề có ý đồ xấu. Đồng thời, họ cũng chỉ trích ngược lại những kẻ có suy nghĩ không trong sáng, cố tình bới móc sự tử tế của người khác.

Bản thân anh Cao không nén được cơn giận khi đọc những lời chỉ trích. Anh cho biết hành động giải cứu hoàn toàn xuất phát từ nội tâm trong sáng, không một chút vụ lợi. Anh cũng có con gái, nếu thực sự có ý đồ xấu thì anh sẽ không để bạn của cô bé quay video quá trình giải cứu, sau đó lại tự mình chia sẻ lên mạng. Được biết, trước đó, để tránh gặp rắc rối và bị hiểu lầm, anh đã đưa điện thoại cho một bé gái, nhờ quay cảnh anh giải cứu cô bé áo hồng.

