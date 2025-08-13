Hot beauty blogger qua đời ở tuổi 36

Beauty blogger người Đài Loan, Trung Quốc, Liz Lin Ruoyu. Ảnh: Instagram

Thông tin được chồng cô xác nhận hôm 10/8, kèm lời tiễn biệt xúc động đăng trên trang cá nhân: "Liz luôn là một cô gái với nụ cười, ánh nắng và tình yêu. Dù Liz đã lặng lẽ rời xa, vẻ đẹp và tình yêu cô để lại sẽ luôn ở bên chúng ta". Nguyên nhân Liz qua đời chưa được tiết lộ.

Theo chồng Liz, dù chia sẻ nội dung trên mạng xã hội từ năm 2012, cô chưa bao giờ tự coi mình là "influencer" - người có sức ảnh hưởng. "Trên mạng xã hội, cô ấy xem mình là bạn của mọi người. Liz luôn cố gắng trả lời từng tin nhắn, bởi cô thực sự quan tâm và trân trọng sự ủng hộ của mọi người".

Liz và chồng. Ảnh: Instagram

Anh cho biết thêm: "Liz luôn tò mò với những điều mới, đặc biệt yêu động vật nhỏ, với sự dịu dàng vô hạn. Cô có gu thẩm mỹ độc đáo, biết dùng tầm nhìn và sự sáng tạo để mang đến vẻ đẹp và nguồn cảm hứng cho thế giới".

Sau khi nghe tin Liz qua đời, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ thương tiếc cô. Beauty blogger Nancy Tsai - bạn 15 năm của Ruoyu - đăng loạt ảnh chung, kể về những chuyến đi Singapore, Los Angeles và Tokyo: "Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đáng mỉm cười. Ở chặng đường tiếp theo, mong bạn vẫn luôn mỉm cười từ trái tim. Mãi mãi yêu bạn". Cộng sự thân thiết Hannah Yang cũng nhắn: "Vẫn nhớ bạn rất nhiều".

Liz lúc sinh thời. Ảnh: Instagram

Trên trang cá nhân, Liz thường chia sẻ mẹo làm đẹp, tương tác trực tiếp với người theo dõi, tạo mối gắn kết thân thiết với fan. Bài đăng gần nhất của cô là ngày 3/6, khi thử nhiều mẫu kính râm trong một chuyến mua sắm.

Ngoài lĩnh vực làm đẹp, Liz gần đây lấn sân âm nhạc. Cô ra mắt đĩa đơn đầu tay Mist năm 2022, đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp ca hát.