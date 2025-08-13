Người đàn ông có cây cà tím lạ, mỗi năm cho hơn tạ quả, chia khắp xóm

Một người đàn ông ở Tự Cống (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh các cây cà tím được anh trồng 5 năm qua. Cây cà tím cao lớn, mỗi cây cho hơn 100kg quả mỗi năm.

Cây cà tím của người đàn ông ở Phúc Kiến. Ảnh: Sohu

Người đàn ông chia sẻ, ban đầu anh chỉ trồng thử với tâm lý “biết đâu thành công”. Suốt 5 năm, anh bỏ công bỏ sức từ chọn đất, phối phân, tưới nước, tỉa cành… đặc biệt là áp dụng kỹ thuật ghép giống, thông tin từ Sohu.

Anh chọn gốc ghép có bộ rễ khỏe, kháng bệnh tốt của giống cà như cà Torvum, kết hợp với giống cà tím cho quả ngon, năng suất cao để tạo nên loại cây lạ.

Loại cây cà ghép của người đàn ông này sau đó đã phát triển vượt trội: Thân to, cao, tán rộng, quả sai từ đầu hè đến cuối thu. Đặc biệt, quả của “cây cà tím khổng lồ” này còn có vị ngon hơn hẳn so với các loại cà thông thường.

Với sản lượng quả mỗi cây lên tới 100kg mỗi năm, gia đình anh ăn không xuể. Anh còn mang cà tặng cho bạn bè và bà con khắp xóm.

Người đàn ông còn cho biết thêm, nhờ bộ rễ khỏe và khả năng kháng sâu bệnh tốt, cây gần như không cần phun thuốc thường xuyên như trước đây.

Hình ảnh cây cà độc đáo đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn người chia sẻ và bình luận. Nhiều người còn trực tiếp tìm đến nhà anh để chụp ảnh, học kinh nghiệm, biến khu vườn của anh thành điểm chụp ảnh nổi tiếng.

Cây cho hơn 100kg quả mỗi năm. Ảnh: Sohu

Cộng đồng mạng từng nghi ngờ đây là sản phẩm của AI nhưng thực tế, từ năm 2018, các nhà khoa học đã nghiên cứu và khẳng định hoàn toàn có thể nuôi trồng cà tím theo dạng cây lâu năm bằng kỹ thuật ghép giống đúng cách.

Hiện cây cà tím của người đàn ông này vẫn được nhiều người đến thăm quan, xin chụp ảnh.