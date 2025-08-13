Nữ sinh ở Hà Nội mất tích sau liên hoan, camera ghi cảnh lên ô tô màu đen với người lạ

Ngày 12/8, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) cho biết đang tiếp nhận và xác minh thông tin về việc cháu Hoàng Thị Phương (15 tuổi, quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại ngõ 161 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình) rời khỏi nhà từ tối 10/8 đến nay chưa trở về.

Nữ sinh Hoàng Thị Phương. Ảnh: GĐ cung cấp.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Hoàng Văn Tình (SN 34 tuổi, chú ruột của Phương) cho hay: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dịp nghỉ hè, Phương ra Hà Nội thuê trọ để đi làm thêm hơn một tháng nay. Cháu ở cùng một người bạn, còn anh trai thuê phòng trọ bên cạnh. Cả hai anh em cùng làm tại một công ty”.

Theo lời kể của gia đình, tối 10/8, Phương cùng anh trai và đồng nghiệp dự buổi liên hoan. Sau khi ăn uống, Phương than đau bụng và xin phép về phòng trước. “Tưởng chuyện bình thường nên anh trai cháu không để ý. Nhưng khi quay về không thấy em đâu, gọi mãi không được, anh mới tá hỏa đi tìm”, anh Tình kể.

Qua kiểm tra camera an ninh, gia đình bàng hoàng phát hiện Phương đã lên một ô tô màu đen cùng người lạ. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc được với em.

Mẹ của Phương vì quá lo lắng đã khóc ngất nhiều lần. Trong tiếng nấc nghẹn, bà chỉ thốt lên: “Không biết họ bắt con, lừa con… Họ có cho con ăn không…”.

Hiện gia đình tha thiết kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để sớm tìm được Phương. Ai biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu, xin báo ngay cho gia đình theo số: 0973.629.942 – 0967.199.783 – 033.565.2374.