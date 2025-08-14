Victor Vũ trải qua 2 lần phẫu thuật tim, cận kề sinh tử vẫn chiến thắng bệnh tật, làm phim kiếm tiền trăm tỉ

Victor Vũ: Đạo diễn tài hoa và cuộc hôn nhân đẹp bên nàng thơ Đinh Ngọc Diệp

Victor Vũ là đạo diễn Việt kiều được giới chuyên môn đánh giá là đạo diễn tài hoa. Anh đã có bằng cử nhân tại Đại học Loyola Marymount. Bộ phim đầu tiên của Victor Vũ đạo diễn là phim ngắn năm 1997 mang tên "Firecracker", anh cũng đạo diễn các bộ phim: Chuyện tình xa xứ - Passport to Love, Cô dâu đại chiến - Battle of the Brides, phim cổ trang võ thuật Thiên Mệnh Anh Hùng - Blood Letter, phim kinh dị Oan Hồn - Spirits, bộ phim bi kịch Buổi sáng đầu năm - First Morning, bộ phim kinh dị tâm lý Giao Lộ Định Mệnh - Inferno và phim kinh dị "Scandal: Bí mật thảm đỏ". Sau đó, Victor Vũ lại tiếp tục cho ra mắt siêu phẩm "Người bất tử" do Quách Ngọc Ngoan đóng chính cũng thu về thành công lớn.

Đạo diễn Victor Vũ trên phim trường.

Năm 2019, Victor Vũ lại trình làng một tác phẩm mang màu sắc văn chương và nhận được thành công rực rỡ với phim điện ảnh "Mắt biếc". Dù không lựa chọn những gương mặt đình đám nhưng bằng tài năng cùng sự chỉn chu trong công việc, đạo diễn Victor Vũ đã khiến khán giả yêu mến sản phẩm của anh.

Vài năm gần đây, đạo diễn Victor Vũ lại tiếp tục tạo ra 2 "bom tấn" phim điện ảnh có giá trị hàng trăm tỷ như: Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Với "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", anh không sử dụng diễn viên đóng chính là ngôi sao mà chọn một gương mặt ít tên tuổi. Theo Victor Vũ chia sẻ với Gia đình&Xã hội, anh chọn diễn viên là phải phù hợp với nhân vật. Diễn viên đó phù hợp và làm "lột xác" nhân vật mới là mục đích anh lựa chọn để mang đến cho khán giả một tác phẩm hay.

Chính tư duy làm phim mới mẻ và sáng tạo như vậy đã giúp Victor Vũ thắng lớn trong thị trường phim mùa hè năm nay. Theo số liệu gần nhất, phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của anh có doanh thu đạt 211 tỷ đồng sau nửa tháng ra rạp, vượt "Lật mặt 8" của Lý Hải - tác phẩm chiếu cùng dịp.

Đạo diễn Victor Vũ và vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp.

Ngoài một sự nghiệp thành công, đạo diễn Victor Vũ còn có một cuộc hôn nhân 9 năm hạnh phúc. Họ không chỉ là bạn đời mà còn là những cộng sự đồng hành trong công việc. Theo Đinh Ngọc Diệp chia sẻ cô đã có 6 bộ phim hợp tác cùng chồng. Nữ diễn viên cho biết bản thân luôn đứng sau hỗ trợ chồng nhưng mọi quyền quyết định cô đều tin tưởng anh.

Victor Vũ mắc bệnh tim di truyền từ mẹ, trải qua 2 lần phẫu thuật

Victor Vũ cách đây ít năm gặp biến cố lớn khi phải đối mặt với căn bệnh tim di truyền. Anh 2 lần phải làm phẫu thuật và cận kề sinh tử. Kể với Gia đình&xã hội, diễn viên Đinh Ngọc Diệp - vợ đạo diễn Victor Vũ nói: "Anh Victor mắc bệnh tim, từng trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn, cận kề cái chết. Lần đầu đưa anh vào viện cấp cứu, trên taxi, anh nắm tay vợ, rơi nước mắt và nói: "Anh còn nhiều thứ chưa làm được quá". Đến viện, anh đã đứt một vài mạch máu, phải đặt stent, mổ cấp cứu trong đêm".

Đạo diễn Victor Vũ vài năm trước trải qua 2 lần phẫu thuật vì bệnh tim.

Dù mắc trong bệnh nhưng tình yêu với nghề của đạo diễn Victor Vũ luôn dạt dào. Anh vượt qua biến cố để theo đuổi đam mê làm phim của mình.

Victor Vũ thực hiện những chỉ dẫn, thăm khám và điều trị của bác sĩ

Victor Vũ không đầu hàng bệnh tật và điều đầu tiên anh ứng phó với bệnh tật là tuân thủ các chỉ dẫn, thăm khám của bác sĩ. Victor Vũ được phẫu thuật thành công, sau đó, anh phải uống thuốc suốt đời theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra, nam đạo diễn sinh năm 1975 phải thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ nắm được tình trạng bệnh của anh.

Nhờ việc tuân thủ việc thăm khám và uống thuốc theo đơn nên hiện tại sức khỏe của đạo diễn Victor Vũ đã ổn định. Anh có thể đi làm phim và tham gia nhiều hoạt động trong nghề.

Sự động viên, sát cánh của vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Để có được thành công cũng như cuộc sống như hiện tại, ngoài sự kiên cường từ bản thân, Victor Vũ còn có hậu phương là vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Trong suốt thời gian biến cố sức khỏe lẫn hiện tại, anh được vợ chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng.

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Victor Vũ.

Nói về quá trình này, diễn viên Đinh Ngọc Diệp tâm sự: "Mỗi khi anh đi khám, hai vợ chồng nắm tay nhau, cùng nghe bác sĩ dặn dò. Tôi là người lưu lại, kiểm tra thuốc men và chứng từ liên quan sức khỏe anh".

Tình cảm yêu thương, sự tinh tế của Đinh Ngọc Diệp chính là động lực tinh thần giúp Victor Vũ vượt qua bạo bệnh. Cũng chính sự ngưỡng mộ, khâm phục tài hoa của vợ đã giúp Victor Vũ có được sự nghiệp lớn như ngày hôm nay.