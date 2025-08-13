Chết vì bị vợ hơn 100 kg ngã đè lên người

Sự việc diễn ra rạng sáng 11/8 tại nhà riêng của cặp vợ chồng ở khu dân cư Campanha, ngoại ô thành phố Porto.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân 59 tuổi, có vóc dáng khá nhỏ bé. Vợ ông, người lớn hơn chồng một tuổi và nặng hơn 100 kg, được cho là vấp ngã khi bước xuống giường để tiến về phía chồng lúc ông này đang nằm trên sàn nhà. Do bị kẹt giữa giường và tường, không thể đứng lên được, người vợ đã hét lên kêu cứu.

Nghe thấy tiếng kêu, những người hàng xóm nhanh chóng chạy sang, nỗ lực nhấc bà lên. Tuy nhiên, khi lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến nơi, người chồng đã bất tỉnh. Dù được nỗ lực hồi sinh tim phổi, nạn nhân qua đời do ngạt thở.

Người vợ được đề nghị hỗ trợ tư vấn tâm lý sau khi vô tình 'đè' chết chồng. Ảnh minh họa: Adobe Stock

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết cân nặng là nguyên nhân chính khiến người vợ không thể tự đứng dậy khi bị kẹt. Dù không rõ cân nặng chính xác, bà được mô tả là "béo phì". Tờ Correio da Manha cho hay phải cần đến 5 người đàn ông mới nhấc được bà ra khỏi chồng.

Sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng án mạng, kết luận đây là một tai nạn hy hữu. Một nguồn tin thân cận vụ việc cho biết: "Nguyên nhân được xác định là ngạt thở do tai nạn. Đây rõ ràng là một cái chết bất thường nhưng không có yếu tố tội phạm. Người vợ chỉ bị vấp ngã khi rời giường và định tiến lại gần chồng đang nằm trên sàn".

Người vợ đã được hỗ trợ tư vấn tâm lý sau sự việc. Theo truyền thông địa phương, hai người chung sống như vợ chồng trong nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn.