Cuộc sống của cặp vợ chồng sinh con ở tuổi U70

Ông Huang Weiping và vợ là bà Tian Xinju, 75 tuổi, đã có một trai, một gái trưởng thành trước khi sinh bé Tianci. Bà Tian từng là bác sĩ, còn ông Huang là luật sư. Sau khi nghỉ hưu, họ sống yên bình ở quê với vườn rau nhỏ trước nhà.

Vợ chồng ông Huang và con gái năm 202. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc

Năm 2018, bà Tian bất ngờ bị nhồi máu não. Sau thời gian dùng thuốc điều trị, bà phát hiện cơ thể xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt kéo dài. Ban đầu, cả hai nghĩ đó là biến chứng bệnh tuổi già, nhưng kết quả chẩn đoán lại xác định bà mang thai. Cặp vợ chồng khi đó 67 và 68 tuổi trở thành trường hợp mang thai tự nhiên cao tuổi nhất Trung Quốc.

Bất chấp sự phản đối của hai con lớn và rủi ro sức khỏe, vợ chồng ông Huang vẫn quyết định giữ lại cái thai. Họ tính toán khoản lương hưu sẽ đủ đảm bảo cuộc sống cho bé Tianci.

Tuy nhiên, việc nuôi con mọn ở tuổi xế chiều nhanh chóng vắt kiệt sức lực của họ. Ban đầu, ông thuê bảo mẫu với giá 670 USD mỗi tháng, nhưng sớm cho nghỉ việc vì nhận thấy con gái không quấn quýt bố mẹ. Ông quyết định tự tay gánh vác việc nhà. Ở tuổi ngoài 70, cựu luật sư quay cuồng với việc dỗ ngủ, pha sữa và cầm bát chạy theo đút từng thìa cơm cho đứa trẻ hiếu động.

Để có sức bám sát những bước chân ngày một nhanh của con gái, mỗi tối, người đàn ông đều đặn ra công viên đi bộ 4 km. Ông Huang thừa nhận bản thân đang chạy đua với thời gian, luôn đau đáu nỗi lo tuổi tác không cho phép mình đồng hành cùng con đến lúc trưởng thành.

Khó khăn nhất là bà Tian mất khả năng đi lại sau biến cố đầu năm 2024. Cựu bác sĩ từng phụ giúp kinh tế qua các buổi diễn thuyết cộng đồng, nay chìm trong mặc cảm bất lực vì mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chồng. Để duy trì chi phí y tế và sinh hoạt, ông Huang phải nhận thêm các hồ sơ luật làm tại nhà và thỉnh thoảng livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Bé Tianci chăm sóc mẹ vào tháng 5/2026. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc

Nhận thức rõ quỹ thời gian của bản thân đang cạn dần, ông Huang bắt đầu vạch ra phương án dự phòng cho con gái út. Ông thuê một căn nhà sân vườn rộng gần 200 m2 trong khu du lịch ở Nam Ninh, Quảng Tây, hợp đồng kéo dài 20 năm. Lý do ông chọn nơi này là vì xung quanh có nhiều họ hàng thân thiết. Người cha già tính toán, nếu một ngày mình đột ngột ngã xuống, Tianci vẫn có người nương tựa.

Năm nay vào tiểu học, cô bé Tianci đã biết tự giặt quần áo, phụ bố hái rau và chăm sóc mẹ. Dù đối mặt với vô vàn hoài nghi từ dư luận về trách nhiệm khi sinh con muộn màng, ông Huang cho biết chưa từng hối hận.

"Với chúng tôi, sự xuất hiện của con là phước lành cuộc đời ban tặng và là lý do để chúng tôi cố gắng mỗi ngày", người cha 75 tuổi nói.