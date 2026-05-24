Chỉ cần kích hoạt đúng cung này trong nhà, quý nhân tự tìm đến, vận khí hanh thông

Kích hoạt cung Quý Nhân trong nhà để thu hút vận may và tài lộc

Kích hoạt cung Quý Nhân trong nhà là một trong những bước quan trọng để mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình. Trong phong thủy, mỗi phương vị trong ngôi nhà đều có ý nghĩa riêng. Việc bố trí không gian sống hợp lý có thể giúp thu hút năng lượng tích cực từ cung này.

Phương vị trong ngôi nhà gồm có 8 phương vị ứng lần lượt với 8 cung được tính theo chiều kim đồng hồ từ Bắc: cung Quan Lộc (hướng Bắc), cung Học vấn (hướng Đông Bắc), cung Tài lộc (hướng Đông Nam), cung Địa Vị (hướng Nam), cung Tình duyên (hướng Tây Nam), cung Tử tức (hướng Tây), cung Quý Nhân (hướng Tây Bắc), phía giữa các cung là Trung cung nằm tại giữa nhà ở.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cung Quý Nhân nằm tại phương vị Tây Bắc của ngôi nhà hoặc nơi làm việc. Đây là khu vực tượng trưng cho người hỗ trợ, cấp trên, đối tác, quý nhân và các mối quan hệ có khả năng giúp gia chủ vượt qua khó khăn.

Cung Quý Nhân trong nhà có tác dụng hỗ trợ về sự nghiệp, mối quan hệ. Ảnh minh họa

Khi cung vị này được bố trí đúng và chăm sóc cẩn thận, căn nhà sẽ trở thành điểm tựa vững chắc. Khu vực được giữ sạch sẽ, thông thoáng và có năng lượng tốt, gia chủ thường gặp thuận lợi hơn trong công việc, dễ nhận được sự giúp đỡ đúng lúc.

Không ít chuyên gia phong thủy cho rằng, cung Quý Nhân thuộc hành Kim. Theo quy luật ngũ hành, Thổ sinh Kim nên những vật phẩm mang yếu tố Kim và Thổ thường phù hợp để kích hoạt khu vực này.

Gia chủ có thể ưu tiên các gam màu như: Trắng, ánh kim, bạc, vàng nhạt, nâu đất. Ngược lại, nên hạn chế những màu thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím vì Hỏa khắc Kim, dễ làm suy giảm năng lượng của cung vị này.

Cung Quý Nhân là một trong những vị trí quan trọng trong phong thủy nhà ở cần được kích hoạt đúng. Ảnh TL

Những vật phẩm phong thủy phù hợp để kích hoạt cung Quý Nhân

Chuông gió kim loại

Chuông gió được xem là vật phẩm phổ biến nhất được nhiều gia đình dùng để lưu thông khí và kích hoạt vận quý nhân. Chuông nhỏ tượng trưng cho các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Còn chuông lớn tượng trưng cho cấp trên, người có sức ảnh hưởng hoặc đối tác quan trọng.

Nên chọn chuông gió bằng kim loại để phù hợp với hành Kim của cung Tây Bắc.

Bình gốm, sứ

Gốm sứ thuộc hành Thổ — yếu tố tương sinh với Kim nên phù hợp đặt ở khu vực này để tăng vượng khí.

Tranh phong thủy

Tại khu vực cung Quý Nhân, gia chủ có thể treo các bức tranh mang ý nghĩa bình an, che chở và nâng đỡ tinh thần như: Tranh hoa mẫu đơn, tranh hồng, tranh long quy hay hình ảnh biểu tượng tâm linh mà bản thân có niềm tin.

Theo phong thủy, yếu tố niềm tin và cảm xúc tích cực cũng góp phần tạo nên năng lượng tốt cho không gian sống.

Những điều cần tránh ở cung Quý Nhân

Một trong những lỗi phong thủy thường gặp là đặt nhà vệ sinh tại khu vực Tây Bắc. Theo quan niệm phong thủy, cách này làm giảm đi vận quý nhân trợ giúp, khiến cho gia chủ dễ gặp những chuyện thị phi, trục trặc trong công việc và các mối quan hệ.

Trong trường hợp không thể thay đổi kết cấu nhà ở, nhiều người lựa chọn các biện pháp hóa giải như: Đặt đá thạch anh tại góc nhà vệ sinh, dán đồng xu hoa mai ở cửa ra vào. Đồng thời cần chú ý đến việc tăng ánh sáng và giữ khu vực luôn khô ráo, sạch sẽ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các vật phẩm phong thủy chỉ nên mang tính hỗ trợ tinh thần và cân bằng không gian sống, không nên quá phụ thuộc tuyệt đối.

Điều quan trọng cần để được quý nhân trợ giúp

Việc kích hoạt cung Quý nhân không chỉ nằm ở việc sử dụng các vật phẩm phong thủy mà theo chuyên gia phong thủy cần đến từ trạng thái tinh thần và năng lượng sống của gia chủ. Theo đó, gia chủ và các thành viên trong nhà cũng cần lưu ý:

Giữ thái độ tích cực

Những người sống có thái độ tích cực sẽ dễ có thiện cảm với những người xung quanh. Nhờ đó mà mọi người dễ mở rộng được mối quan hệ, hỗ trợ từ mọi người. Người lại, tâm lý tiêu cực, nghi ngờ hoặc khép kín dễ khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Chú trọng sức khỏe, giấc ngủ

Phong thủy đặc biệt coi trọng khu vực nghỉ ngơi. Một giấc ngủ tốt giúp ổn định tinh thần, tăng nguồn năng lượng tích cực và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nhiều gia đình lựa chọn đặt giường theo hướng Thiên Y — một hướng cát trong phong thủy Bát Trạch với mong muốn cải thiện sức khỏe, ổn định tinh thần.

Giữ không gian Tây Bắc sáng sủa

Cung Quý Nhân được cho là nơi tập trung nhiều dương khí nên cần tránh sự bừa bộn, ẩm thấp và để chứa quá nhiều đồ cũ, hỏng hóc… Ở khu vực này cần tận dụng ánh sáng tự nhiên hoặc bổ sung đèn trang trí để giúp khu vực này luôn sáng và thông thoáng.

Theo chuyên gia phong thủy, cung Quý Nhân chỉ thực sự phát huy giá trị khi gia chủ cũng chủ động tạo dựng "quý nhân" bằng chính nhân cách, thái độ và cách sống của mình. Một ngôi nhà gọn gàng, sáng sủa, nhiều năng lượng tích cực kết hợp với tinh thần cởi mở, thiện chí sẽ thường có mối quan hệ thuận lợi hơn cả về mặt phong thủy và tâm lý học đời sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.