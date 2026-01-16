Ái nữ hào môn phát hiện chồng ngoại tình từ cuộc gọi lạ

Burden bên chồng cũ trước khi phát hiện ông ngoại tình. Ảnh: Patrick McMullan

Trong cuốn hồi ký sắp phát hành mang tên Strangers: A Memoir of Marriage, Flobelle Belle Fairbanks Burden tiết lộ bà biết đến sự phản bội của chồng thông qua một tin nhắn thoại từ số điện thoại lạ, vào thời điểm cả gia đình đang cách ly vì Covid-19.

"Tôi đang tìm Belle. Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng chồng cô đang có quan hệ với vợ tôi", giọng nói trong hộp thư thoại khiến Burden chết lặng.

Thời điểm đó, vào tháng 3/2020, Burden cùng chồng là Henry Davis và các con chuyển đến ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá khoảng 7,5 triệu USD tại đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts, khi cả hai đều chuyển sang hình thức làm việc từ xa.

Sau khi nghe tin, Burden đối chất với chồng. Theo lời kể trong sách, Davis thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi, quen biết qua công việc. Ông nói mình "xấu hổ", khẳng định mối quan hệ chỉ kéo dài vài tuần và đã chấm dứt.

Burden cho biết người phụ nữ kia sau đó tìm cách tự sát khi chuyện bị phanh phui. Thông tin này được truyền đạt qua tin nhắn từ chồng của nhân tình, người cho biết vợ đang được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Chỉ một ngày sau, Davis bất ngờ thông báo muốn ly hôn và rời khỏi nhà mà không nói lời chia tay các con. Trong cuộc gọi sau đó với vợ, ông lạnh lùng nói "chấm dứt", không còn muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân. "Anh nghĩ mình hạnh phúc, nhưng không phải. Anh nghĩ mình muốn cuộc sống này, nhưng không. Như thể có một công tắc bị bật lên, và mọi thứ kết thúc", Burden trích lời chồng.

Burden và các con sống trong căn nhà ở Martha’s Vineyard. Ảnh: Instagram

Theo hồi ký, Davis không muốn giữ căn nhà ở Martha’s Vineyard, cũng không cần căn hộ tại New York, đồng thời giao toàn quyền nuôi con cho Burden. Bà cho biết chưa bao giờ nhận được lời giải thích thỏa đáng về việc vì sao cuộc hôn nhân 21 năm lại kết thúc đột ngột như vậy. Sau đó, Davis gần như cắt đứt liên lạc, chỉ trả lời tin nhắn khi ông muốn.

Gia đình Davis, dù ban đầu còn giữ liên lạc, cũng nhanh chóng quay lưng với Burden với lý do cần đứng về phía ông.

Gần 5 năm trôi qua, Burden cho biết chồng cũ chỉ thỉnh thoảng gặp ba người con trong các bữa tối hoặc buổi chơi thể thao, gần như không tham gia vào việc cùng nuôi dạy con cái.

Burden là cháu gái Babe Paley, biểu tượng của giới thượng lưu New York thế kỷ 20. Ảnh: NY Post

Burden là cháu gái Babe Paley, một biểu tượng xã hội thượng lưu New York thế kỷ 20. Hiện tại, bà nói mình vẫn không rõ chồng cũ có tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng hay từng có những cuộc tình khác trong suốt thời gian hôn nhân hay không.

Phía Henry Davis chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận.