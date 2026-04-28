Bé gái xin ngủ cạnh mộ ông bà khiến nhiều người xúc động

Dafeng News đưa tin đoạn video quay cảnh bé gái nằm trước một ngôi mộ ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, vào giữa tháng 4 thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người xúc động. Trong video, cô bé đang nằm rồi thỉnh thoảng ngồi dậy, thản nhiên ăn miếng bánh lấy từ một chiếc hộp đặt ở bên.

Khi bố mẹ giục về nhà, cô bé từ chối, chọn ở lại lâu hơn và bày tỏ mong muốn ngủ gần phần mộ của ông bà. Em cho biết được ông bà nuôi dưỡng từ khi mới sinh nên rất thân thiết với họ. Trong khi người cha bận rộn với công việc, mẹ em lại đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Cô bé đòi xin nằm ngủ ngay cạnh mộ của ông bà. Ảnh: Weibo

Chen, bố bé gái, cho hay người bà qua đời vì một căn bệnh không được tiết lộ vào tháng 9 năm ngoái, còn ông mất vì bệnh tim vào tháng 3.

"Con bé luôn đòi chúng tôi đưa đến thăm mộ ông bà", Chen nói. "Gần đây, cả nhà cùng ra nghĩa trang. Một lúc sau, khi chúng tôi bảo về, con bé không chịu và nói: 'Con muốn ngủ lại'".

Lời nói của con gái khiến vợ chồng Chen rơi nước mắt.

Tình cảm của bé gái dành cho ông bà quá cố nhanh chóng nhận được sự chú ý và những lời bình luận đầy xúc động.

"Tôi cũng rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng này", một người viết. "Đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ ông bà da diết", người thứ hai bình luận. "Có thể thấy ông bà đã yêu thương cô bé đến mức nào khi còn sống. Em nằm trước mộ, cuộn mình lại như khi từng được họ ôm ấp vậy", một người khác nhận xét.

Tại Trung Quốc, tồn tại một hiện tượng văn hóa phổ biến được gọi là ge bei qin (gắn bó cách thế hệ), chỉ mối gắn kết tình cảm giữa ông bà và cháu thường gần gũi hơn so với giữa cha mẹ và con cái. Những câu chuyện về trẻ nhỏ có tình cảm sâu đậm với ông bà vì thế cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo tại nước này.

Năm 2024, một bé trai ở tỉnh Sơn Đông (miền đông Trung Quốc) đã khóc không ngừng và nhất quyết đòi bà quay lại khi bà rời đi để về quê chỉ hai ngày. Đoạn video thu hút khoảng 220.000 lượt xem, cùng 23.000 bình luận, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của em với bà.