Tác giả ca khúc có câu hát 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' là ai?

Câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc Người Việt mình thương nhau do Châu Đăng Khoa sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát. Nam nhạc sĩ nói anh không phủ nhận ý nghĩa của câu “lúa chín cúi đầu” thường được dùng để nói về sự khiêm nhường. Khi viết lời, anh muốn mở rộng tầng nghĩa hình ảnh này.

Châu Đăng Khoa khẳng định câu hát không mang hàm ý kiêu ngạo nếu đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, gắn với những hình ảnh như “người con của nước Nam”, “thương nhau từ bom đạn”. Thông điệp chính là tinh thần không khuất phục trước khó khăn, biến cố.

Nhạc sĩ muốn khắc họa hình ảnh người Việt từng trải qua mất mát, bão giông nhưng vẫn giữ lòng tự tôn, kiên cường và ngẩng cao đầu.

Ca khúc "Người Việt mình thương nhau" của Châu Đăng Khoa vướng tranh cãi.

Dù lên tiếng giải thích, phần đông khán giả tiếp tục đưa ra các lập luận phản bác. Nhiều ý kiến cho rằng lập luận của nhạc sĩ vẫn chưa đủ thuyết phục, thậm chí khiến cuộc tranh luận lan rộng hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước khi vướng ồn ào, Châu Đăng Khoa là nhạc sĩ khá có tiếng của showbiz Việt. Sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Châu Đăng Khoa từng không được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật.

Thời điểm đang học tại Đại học ngành Kinh tế TP.HCM, Châu Đăng Khoa giấu gia đình để đi học thêm Nhạc viện. Đến kỳ 2 năm nhất đại học, gia đình gặp haonf cảnh khó khăn, anh phải tự mình kiếm sống.

Thời gian này, nhạc sĩ làm nhiều việc, từ bán quần áo, phụ bán quán cà phê, hoạt náo viên quảng cáo sản phẩm, người mẫu chụp ảnh, gia sư… Sau khi ổn định tài chính, Châu Đăng Khoa làm thực tập sinh tại một công ty nhưng không được ra mắt.

Khi chưa làm nhạc sĩ, Châu Đăng Khoa thường đi hát, song không có tiền mua bài hát. Vì thế, anh chuyển hướng sang tập sáng tác vào năm 2012. Kể từ đó, Châu Đăng Khoa nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nhạc sĩ trẻ được chú ý với nhiều bản hit đình đám như Người lạ ơi, Hương đêm bay xa, Chân ái, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…

Năm 2017, anh từng được ký hợp đồng sản xuất âm nhạc cho một công ty giải trí nổi tiếng tai Hàn Quốc. Điều này càng khiến cho anh trở thành một nhạc sĩ có uy tín của nền âm nhạc Việt.

Sự nghiệp của Châu Đăng Khoa vướng không ít ồn ào.

Dù có sự nghiệp thành công, song Châu Đăng Khoa vướng không ít ồn ào. Năm 2019, nam nhạc sĩ từng bị tố đạo thơ để đưa vào sáng tác của mình. Sau khi bồi thường 6 triệu đồng, Châu Đăng Khoa có bài viết trên trang cá nhân nhưng không thừa nhận đạo thơ hay xin lỗi mà chỉ cho biết bản thân "có lỗi trong việc chậm trễ trả tiền bản quyền khiến tác giả buồn". Sau đó, tác giả quyết định trả lại tiền và khởi kiện Châu Đăng Khoa.

Năm 2020, hai nữ ca sĩ Orange và LyLy đồng loạt tố công ty Superbrothers của Châu Đăng Khoa quỵt tiền, ăn chặn cát-xê. Châu Đăng Khoa phản hồi lại tố cáo, nói rằng "chỉ là sai sót tài chính".

Đến năm 2024, nữ ca sĩ Sofia tiếp tục tố công ty của Châu Đăng Khoa mập mờ tài chính, ăn chặn tiền bạc và chèn ép nghệ sĩ. Vụ kiện tụng qua lại giữa Châu Đăng Khoa và loạt ca sĩ kéo dài khiến khán giả ngán ngẩm. Điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp, tên tuổi của Châu Đăng Khoa.