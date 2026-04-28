Nữ thần tượng gây phẫn nộ vì cho fan ngửi nách

Hari Matsumoto, đến từ thành phố Wakayama (đảo Honshu), thu hút hơn 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội nhờ tính cách sôi nổi và gần gũi.

Tại Nhật Bản, các "thần tượng underground" (thần tượng ngầm) thường biểu diễn tại những không gian nhỏ như nhà hát mini, livehouse hay trung tâm thương mại, và hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Khác với các idol hàng đầu thường góp mặt trên truyền hình, tạp chí hay quảng cáo, họ chủ yếu xây dựng lượng người hâm mộ thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp và tương tác gần gũi với fan.

Gần đây, trong phần tương tác sau buổi diễn, Matsumoto đã thay thế các hình thức giao lưu quen thuộc như bắt tay hay ôm bằng một "dịch vụ" khác thường: cho phép người hâm mộ ngửi nách.

Hari Matsumoto, nữ thần tượng ngầm Nhật Bản, để fan ngửi nách trong phần tương tác sau biểu diễn. Ảnh: QQ

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông lớn tuổi bắt chước dáng vẻ chú cún, nắm hai tay giơ lên và cúi sát để ngửi lần lượt hai bên nách của Matsumoto. Sau đó, cô mời người này ngồi xuống và ôm ông ta vào lòng, thể hiện cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng.

Một người hâm mộ đã đăng ảnh Matsumoto kèm chú thích: "Tôi rất thích mùi hương của cô ấy. Lý do tôi được sinh ra là để gặp Hari. Tôi yêu cô ấy".

Thậm chí, vài fan còn đi xa hơn khi đưa ra những "hợp đồng hạnh phúc trọn đời", cam kết dồn toàn bộ thu nhập cho cô và không hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào khác như một cách thể hiện sự trung thành.

Matsumoto chưa giải thích lý do vì sao cô đưa ra "đặc quyền" ngửi nách, nhưng giới quan sát cho rằng đây có thể là cách giúp cô tạo dấu ấn giữa hàng nghìn idol underground, đồng thời củng cố lượng người hâm mộ.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải không ít chỉ trích.

Một người mô tả dịch vụ này là "ghê tởm", nói thêm rằng: "Nên xem đây như một hình thức giải trí người lớn rẻ tiền hơn là hoạt động của idol". Trong khi một người khác nói: "Tôi cảm thấy buồn cho Matsumoto. Ngành công nghiệp thần tượng underground thường cố tình hoặc vô tình dung túng những hành vi không thể chấp nhận được trong các ngành nghề khác, chẳng hạn như phơi bày đời tư hay 'bán' mùi cơ thể".

Vụ bê bối này làm nổi bật thực tế khắc nghiệt của ngành công nghiệp thần tượng underground.

Bộ phim tài liệu Tuổi trẻ của các thần tượng underground Nhật Bản chỉ ra rằng gần 80% thần tượng ở Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực này. Mức lương của họ rất thấp. Trong khi một nhân viên văn phòng trung bình ở Nhật Bản kiếm được khoảng 300.000 yên (1.900 USD Mỹ) mỗi tháng, các thần tượng underground thường chỉ kiếm được 120.000 yên (gần 800 USD) hoặc ít hơn.

Một số công ty quản lý được cho là không trả lương cơ bản, trì hoãn thanh toán hoặc sa thải thần tượng vì những lý do tùy tiện.

Nhiều năm cạnh tranh khốc liệt, áp lực phải duy trì hình thể, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ và đối phó với quấy rối, đã khiến nhiều nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Một khảo sát của công ty Tsugisute (Nhật Bản) với 102 idol cho thấy hơn một nửa từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong quá trình hoạt động. Trong số những người tham gia, 48% cho biết từng bị bắt nạt nơi làm việc và 12% từng bị quấy rối tình dục. Ngoài ra, các thần tượng underground thường được kỳ vọng phải giữ tình trạng độc thân, bởi việc tương tác thường xuyên với người hâm mộ được xem là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút.

Trong bối cảnh văn hóa idol Nhật Bản tiếp tục mở rộng và kinh tế livestream phát triển mạnh, những mô hình thần tượng underground tương tự cũng bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc, đặc biệt ở Thượng Hải và Hong Kong.