Khoa Pug bất ngờ trở lại Facebook sau hơn 5 năm, chia sẻ quan điểm gây chú ý

Không phải nội dung giải trí hay khoe trải nghiệm như trước, bài đăng lần này của Khoa Pug mang màu sắc chiêm nghiệm, thể hiện rõ sự thay đổi trong suy nghĩ và lối sống của anh sau nhiều năm.

Trong bài đăng, Khoa Pug nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ với sự bốc đồng, luôn muốn thể hiện bản thân và hơn thua với người khác. Tuy nhiên, theo anh, khi bước qua nhiều trải nghiệm, con người dần trở nên điềm đạm hơn, biết tiết chế cái tôi và không còn quá coi trọng việc so sánh.

Bài đăng mới nhất của Khoa Pug trên mạng xã hội Facebook sau nhiều năm vắng bóng.

Nam YouTuber cho biết hiện tại anh lựa chọn cuộc sống yên tĩnh, tránh xa tranh cãi. Anh cũng nhấn mạnh bản thân không có ý định tham gia showbiz, đồng thời mong muốn khán giả không nhắc lại những câu chuyện cũ hay gắn anh vào các ồn ào không liên quan. Khoa Pug khẳng định mình chỉ là một YouTuber bình thường, tiếp tục chia sẻ các chuyến đi và những trải nghiệm cá nhân đến người theo dõi.

Điểm nhấn của bài viết nằm ở câu nói mang tính chiêm nghiệm: “Tuổi trẻ cứ mãi đuổi theo một cánh bướm, đến khi về già mới nhận ra chỉ cần trồng một vườn hoa.”

Thông điệp này nhận về nhiều ý kiến đồng tình. Nhiều người cho rằng đây là cách Khoa Pug thể hiện sự trưởng thành sau những biến động cá nhân. Việc anh mở lại phần bình luận sau thời gian dài hạn chế tương tác cũng khiến bài đăng thu hút lượng lớn phản hồi từ người dùng Facebook.

Sự tái xuất trên Facebook sau hơn 5 năm không chỉ đơn thuần là một bài đăng cá nhân mà còn được xem là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong định hướng của Khoa Pug. Từ hình ảnh một YouTuber gắn với các nội dung gây tranh cãi, anh đang dần chuyển sang phong cách nhẹ nhàng, tập trung vào trải nghiệm và cuộc sống cá nhân.

Dù chưa rõ tần suất hoạt động trong thời gian tới, nhưng động thái này vẫn cho thấy sức hút của Khoa Pug chưa hề giảm, khi chỉ một bài viết cũng đủ tạo nên làn sóng quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 10/2, Khoa Pug từng thu hút sự chú ý khi đăng video cho biết bản thân rơi vào cảnh “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi anh vốn gắn liền với hình ảnh một YouTuber có cuộc sống dư dả, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm xa xỉ.

Khoa Pug là một YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến với các video về du lịch, ẩm thực và trải nghiệm dịch vụ trong và ngoài nước. Anh bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2018 - 2019 nhờ các video review khách sạn, nhà hàng với phong cách thẳng thắn, đôi khi gây tranh cãi. Nội dung của Khoa Pug thường xoay quanh những chuyến đi nước ngoài, trải nghiệm dịch vụ cao cấp và chia sẻ quan điểm cá nhân, từ đó thu hút lượng lớn người theo dõi. Một dấu mốc đáng chú ý khác của Khoa Pug là hành trình sang Mỹ thực hiện phẫu thuật kéo dài chân vào giai đoạn 2022 - 2023. Anh công khai quá trình điều trị, tập phục hồi chức năng và những thay đổi về thể chất sau phẫu thuật. Loạt nội dung này thu hút sự quan tâm lớn, đồng thời cũng gây nhiều tranh luận do tính chất phức tạp và rủi ro của phương pháp. Sau giai đoạn đó, Khoa Pug dần thay đổi hình ảnh, chuyển sang phong cách trầm hơn, hạn chế tranh cãi. Nội dung hiện tại chủ yếu tập trung vào trải nghiệm du lịch, cuộc sống cá nhân và những chia sẻ mang tính chiêm nghiệm, thay vì các nội dung gây sốc hay phô trương như trước. ​