Nữ Thủ khoa tốt nghiệp Xuất sắc trường Giao thông Vận tải được vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Thành tích Ngô Hằng đã đạt được: - Điểm trung bình Học tập toàn khóa: 3.79/4; đạt loại Xuất sắc; - Điểm Rèn luyện sinh viên toàn khóa: 95.4/100; đạt loại Xuất sắc; - Bí Thư Chi đoàn Quản trị Logistics 2 K60; Chủ Nhiệm CLB Logistics UTC Khóa 3; Phó chủ nhiệm CLB Logistics UTC Khóa 2; - Liên tục nhận 7 kỳ học bổng học tập loại Xuất sắc của trường Đại học GTVT; - 2 lần được trao Học bổng Truyền thống Sinh viên Giao thông Việt Nam năm 2020; năm 2023; - 2 lần được trao Học bổng Quốc tế Nitori năm 2021; năm 2022; - Được trao Học bổng Quỹ Khởi nghiệp của Shark Đỗ Liên; - Được trao Học bổng Lighting Up Your Future của Tập đoàn Deloitte; - Giải Nhất cuộc thi UTC_Startup_2022; - Á quân cuộc thi Vietnam Young Logistics Talents vòng tuyển trường năm 2022; - Đạt giải đội thi đạt trên 500 điểm nhanh nhất vòng Sơ loại cuộc thi Viet Nam Young Logistics Talents; - Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức, nhận giấy khen, cúp từ Hiệu trưởng trường Đại học GTVT; - Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường 3 năm liên tiếp 2020; 2021; 2022; - Được trao tặng Bằng khen “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành Phố 2 năm liên tiếp năm 2021; năm 2022; - Giấy khen của BCH Đoàn trường vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển CLB Logistics UTC giai đoạn 2020 - 2022 và năm 2023; - Đạt danh hiệu Cán bộ Đoàn tiêu biểu cấp trường - Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022; - Trưởng BTC chương trình “Fire Journey” của CLB Logistics trường đại học GTVT; Trưởng BTC các Talkshow liên quan đến Logistics; - Tham gia tích cực trong các phong trào tình nguyện do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường/khoa phát động; Tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo tại Viện huyết học – Truyền máu Trung ương; Tình nguyện viên hỗ trợ Chương trình Ngày hội hiến máu khoảnh khắc 16; Tham gia tổ chức Trung thu cho em; Tham gia hướng dẫn, điều phối sinh hoạt hè cho Thiếu nhi…