Những ông chồng giàu, nổi tiếng showbiz Việt thích rửa chân gội đầu cho vợ

Trong giới giải trí Việt, nơi ánh đèn sân khấu và hào quang luôn khiến mọi thứ trở nên lấp lánh thì ở hậu trường, nhiều nghệ sĩ lại chọn cách thể hiện tình yêu theo cách mộc mạc, giản dị nhất - bằng những hành động nhỏ như rửa chân, gội đầu hay xoa bóp cho vợ/chồng. Nhưng đôi khi chính những hành động đời thường đó của họ lại bị cho là "diễn".

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý: "Nếu là diễn, chắc tôi không trụ được đến giờ"

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý rửa chân cho chồng.

Sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng của NSND Công Lý, người ta bắt gặp hình ảnh Ngọc Hà - vợ trẻ của nam nghệ sĩ, quỳ gối rửa chân, massage tay chăm sóc chồng từng chút một. Trong suốt thời gian anh điều trị và hồi phục, cô luôn đồng hành từ bệnh viện đến nhà.

Clip Ngọc Hà rửa chân cho chồng mới đây gây tranh cãi, có người cho rằng cô "làm màu". Đáp lại, cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Nếu diễn chắc tôi không tồn tại được đến giờ. Những gì tôi làm là xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm".

Á hậu Phương Lê: Quỳ rửa chân cho chồng và nhận về 3 nhẫn kim cương

Á hậu Phương Lê từng rửa chân cho chồng.

Á hậu Phương Lê từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải bức ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng kèm dòng chú thích: "Chồng là để yêu, để phục vụ". Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng cho một kiểu chiều chuộng hiếm có trong showbiz Việt.

Hành động của cô không chỉ là sự chăm sóc bình thường mà còn thể hiện niềm vui khi được làm điều gì đó cho người mình yêu thương. Đáp lại, chồng của cô - một doanh nhân thành đạt, đã tặng vợ 3 chiếc nhẫn kim cương nhân dịp sinh nhật như một lời cảm ơn. Dù sau này cả hai đã "đường ai nấy đi" nhưng khoảnh khắc ấy vẫn để lại nhiều xúc cảm trong lòng công chúng.

Phan Hiển: Người chồng "quốc dân" bên cạnh Khánh Thi

Hành động chăm sóc vợ của Phan Hiển cũng từng bị cho là "diễn".

Không chỉ ăn ý mỗi khi nhảy cùng, ngoài đời Phan Hiển và Khánh Thi còn là cặp vợ chồng nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hình ảnh Phan Hiển gội đầu cho vợ tại nhà được chính Khánh Thi chia sẻ trên mạng xã hội với dòng trạng thái hài hước: "Salon tại gia, thợ mới tuyển".

Trong một dịp khác, khi Khánh Thi đang mang thai và cùng chồng dự sự kiện tại châu Âu, Phan Hiển không ngần ngại quỳ gối tháo giày cao gót, xỏ giày đế bệt cho vợ giữa sân khấu. Hành động ấy, theo lời Khánh Thi "hoàn toàn không phải chiêu trò" mà là sự chăm sóc quen thuộc từ người bạn đời hiểu vợ đến từng chi tiết nhỏ.

MC Quyền Linh: Quỳ rửa chân, giặt đồ, nấu ăn cho vợ con

Quyền Linh sẵn sàng rửa bát, nấu cơm, rửa chân cho vợ khi cần.

Là nghệ sĩ được yêu mến, MC Quyền Linh luôn xuất hiện giản dị cả trên truyền hình lẫn trong cuộc sống đời thường. Ít ai biết, anh không ngại quỳ xuống rửa chân cho vợ khi về quê hay vào bếp nấu ăn, tự tay giặt đồ, chăm sóc con cái trong những dịp rảnh rỗi.

Không phải những món quà lớn hay lời nói hoa mỹ, sự hy sinh thầm lặng và đầy yêu thương ấy của Quyền Linh khiến nhiều khán giả xúc động. Anh từng chia sẻ: "Được làm những điều nhỏ nhặt cho vợ con là điều khiến tôi hạnh phúc nhất".

Tiến Luật: "Xoa bóp chân thôi mà, có gì đâu"

Tiến Luật chăm sóc vợ ở hậu trường một đêm diễn.

Tiến Luật - ông xã của Thu Trang từng khiến fan "tan chảy" khi bị bắt gặp đang xoa bóp chân cho vợ trong hậu trường sau một buổi diễn dài.

Trong nhiều lần chia sẻ, Thu Trang từng nói: "Anh Luật ít nói nhưng luôn biết vợ cần gì". Và có lẽ, một cái xoa bóp chân sau một ngày dài cũng là cách để Tiến Luật nói lời yêu với người phụ nữ đồng hành cùng mình hơn 10 năm qua.

Người nổi tiếng họ cũng là vợ, là chồng trong gia đình như bao người khác. Vì vậy có thể khi đưa những hình ảnh đó lên, nhiều người cho rằng họ "diễn" nhưng kỳ thực đó là cách bất cứ gia đình nào cũng đang nuôi dưỡng tình yêu.

Tình yêu không có quy chuẩn. Sự tử tế không phân biệt giới tính. Việc một nghệ sĩ rửa chân cho vợ hay ngược lại không nhất thiết phải tranh cãi nhiều mất thời gian mà ở khía cạnh nào đó nó cần được trân trọng bởi thể hiện sự quan tâm trong hôn nhân.

Và ai đó nếu thấy "lạ" hay "khó chịu" khi thấy vợ/chồng chăm sóc nửa kia theo cách ấy, hãy tự hỏi: Liệu chúng ta đang chê trách họ hay từ chối quyền bình đẳng được yêu thương của chính mình?