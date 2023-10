Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2023 luôn lấy gia đình làm mục tiêu cố gắng

Một số thành tích nổi bật của Phương: - Sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc nhất khóa học 2019 - 2023; - Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khen Đạt thành tích xuất sắc khóa học, tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật (2023); - Đồng tác giả một bài viết được đăng trên Tạp chí The Journal of Middle East and North Africa Sciences (2023); - Giấy chứng nhận đề tài tiêu biểu tại Hội thảo Khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II “Thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số” (2023); - Giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2022); - Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (2022); - Giải Nhất tại cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2022); - Top 12 tại cuộc thi Phiên tòa giả định quốc gia – Vmoot (2022); - Giải Thẩm phán xuất sắc tại Phiên tòa giả định “Xét xử vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” cho sinh viên Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật – Đại học Huế và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2022); - Giải Ba tại Ngày hội pháp luật – thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho sinh viên do Thành đoàn Hà Nội tổ chức (2022); - Giải Nhất tại cuộc thi Tinh thần pháp luật - Spirit of Law (2022); - Giải Nhất tại cuộc thi Luật gia tranh hùng (2020); - Đạt học bổng YKVN (2023); - Đạt học bổng Pony Chung Hàn Quốc (2021); - Đạt học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiều học kỳ; - Là Trưởng Ban Kỹ Năng của CLB Luật Gia Trẻ, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2021.