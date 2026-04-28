Thái Trác Nghiên công bố cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi

Ngày 28-4, Thái Trác Nghiên công bố tin vui trên trang mạng xã hội weibo: "Chúc mừng em gả cho anh! Chúc mừng anh cưới được em! Sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi".

Cô cũng không quên đăng kèm các bức ảnh khoe nhẫn cưới cùng nụ cười rạng rỡ của cả hai. Nhiều chúc phúc từ người hâm mộ gửi đến cô.

Thái Trác Nghiên và "hồng hài nhi" Lâm Tuấn Hiền nên duyên vợ chồng

Cả hai khoe nhẫn cưới

Thái Trác Nghiên xác nhận chuyện yêu đương cùng Lâm Tuấn Hiền vào tháng 1-2026. Khi đó, cô cùng Chung Hân Đồng của nhóm Twins tham dự một sự kiện khai trương cửa hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Cô nhấn mạnh mối quan hệ hai bên đang ổn định, hạnh phúc là điều quan trọng nhất.

Bạn trai của Thái Trác Nghiên tên Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền), 33 tuổi, sở hữu phòng tập thể hình cao cấp, từng là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều ngôi sao, thu nhập cao.

Thái Trác Nghiên, 43 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lập nhóm hát cùng Chung Hân Đồng và tham gia đóng nhiều phim.

Những phim có Thái Trác Nghiên tham gia gồm: "Thiên cơ biến", "Tân câu chuyện cảnh sát", "Sứ mạng song sinh", "Thanh Xà Bạch Xà", "Bao la vùng trời"…

Năm 2006, cô từng bí mật kết hôn với nam diễn viên Trịnh Trung Cơ tại Mỹ nhưng hai bên ly hôn sau bốn năm chung sống.

Lâm Tuấn Hiền là huấn luyện viên thể hình