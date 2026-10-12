Nữ y tá Trung Quốc xuất huyết não khi trực, tử vong vẫn không được công nhận tai nạn lao động

Theo Dafeng News, ngày 4/8, Chen Jiajia, y tá trưởng tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Maotai Quý Châu ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, bất ngờ đau đầu dữ dội và nôn ói trong lúc làm việc.

Các đồng nghiệp nhanh chóng đưa Chen đi cấp cứu. Sau khi được chẩn đoán thoát vị não cấp tính, cô được phẫu thuật mở hộp sọ.

Chen tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ban đầu cho đến rạng sáng 14/8, sau đó được xe cấp cứu chuyển đến một bệnh viện ở Trùng Khánh. Các bác sĩ chuyên khoa tại đây xác định cô đã chết não.

Sau đó, Chen được đưa về quê nhà. Theo mẹ cô, bà Lin, khoảng 5 phút sau khi về đến nhà, Chen ngừng thở.

Sự ra đi đột ngột của Chen khiến gia đình suy sụp. Cô được chôn cất trên mảnh đất cạnh nhà.

Sau đó, gia đình đề nghị Bệnh viện Maotai làm thủ tục xin công nhận cái chết của Chen có liên quan đến công việc.

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định cái chết của nữ y tá 30 tuổi không liên quan đến công việc. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, ngày 17/9, Cục Nhân lực và An sinh xã hội thành phố Tuân Nghĩa bác đơn, cho rằng Chen không đáp ứng các điều kiện theo quy định vì quá trình cấp cứu, điều trị của cô kéo dài 10 ngày.

Theo quy định của Trung Quốc, người lao động phát bệnh trong khi làm việc có thể được công nhận trường hợp tử vong có liên quan đến công việc nếu qua đời tại nơi làm việc hoặc trong vòng 48 giờ dù đã được cấp cứu.

Trong những trường hợp được công nhận, gia đình người tử vong có thể được hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp cho thân nhân và một khoản trợ cấp tử vong một lần. Năm nay, mức trợ cấp một lần này vào khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (164.000 USD).

Mẹ Chen chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng bà không thể chấp nhận việc phải mất con gái chỉ vì thời hạn 48 giờ.

“Dù chỉ còn một phần vạn cơ hội, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cứu con bé”, bà nói.

Gia đình Chen đang chuẩn bị đề nghị xem xét lại quyết định hành chính trên.

Theo gia đình, Chen được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và không mắc bệnh nền nào. Người thân cho biết công việc của cô khá áp lực, đôi khi cô còn được gọi trở lại bệnh viện vào ban đêm.

Chen là mẹ đơn thân sau khi ly hôn, một mình nuôi cậu con trai 8 tuổi. Trước đó, cô từng được vinh danh là “Nhân viên y tế xuất sắc” và tham gia công tác phòng, chống Covid-19 tại địa phương vào năm 2021.

Cái chết của Chen đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi liệu quy định về thời hạn 48 giờ có vô tình tạo ra tình thế trớ trêu đối với những gia đình đang phải đưa ra quyết định cứu chữa trong tình trạng sinh tử.

“Không có cha mẹ nào từ bỏ con mình khi vẫn còn một chút hy vọng”, một người bình luận.

Một người khác kêu gọi chính quyền địa phương xem xét lại quyết định, viết: “Chen là một y tá tận tâm, luôn hết lòng chăm sóc bệnh nhân. Cách một xã hội đối xử với những người chăm sóc người khác phản ánh những giá trị thực sự của xã hội đó”.

Vụ việc gợi nhớ một tranh cãi khác xảy ra hồi tháng 4, khi một lập trình viên ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, tử vong trong nhà vệ sinh ngay sau khi chấm công, để lại hai người con.

Cơ quan an sinh xã hội địa phương xác định trường hợp này không liên quan đến công việc với lý do người đàn ông “chưa ở bàn làm việc” và “chưa đăng nhập máy tính” trước khi tử vong.

Những tranh chấp tương tự không phải hiếm ở Trung Quốc.

Tháng 7 năm ngoái, một nhân viên bảo vệ ở Tây An tử vong sau khi đến nơi làm việc sớm một giờ để chuẩn bị cho ca trực.

Công ty từ chối bồi thường với lý do cái chết của người này không liên quan đến công việc, khiến dư luận phẫn nộ.