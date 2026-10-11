6 kiểu người khó thoát cảnh nghèo: Đáng sợ nhất là kiểu cuối cùng
Những kiểu người dưới đây nếu không thay đổi rất dễ bỏ lỡ cơ hội và ngày càng khó cải thiện tài chính.
Giàu có không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách mỗi người học hỏi, làm việc và ứng xử.
Không ai sinh ra đã thất bại, nhưng nhiều người vô tình tự đóng lại cánh cửa thành công của chính mình bằng những thói quen tưởng chừng rất nhỏ.
Theo Tường Vy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/10/2026 08:36 AM (GMT+7)