Nữ sinh xinh xắn ở Hà Nội có cái tên rất hay, chinh phục học bổng Kinh tế hiếm hoi của Hà Lan

Nữ sinh chuyên Văn giành học bổng du học ngành Kinh tế tại Hà Lan

Trao đổi với PV Dân Việt, Hoàng Hoa Tuệ Giang, học sinh lớp 12 Chuyên Ngữ Văn 1, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ tin vui vừa trúng học bổng ngành Kinh tế và Kinh tế Kinh doanh tại Đại học Erasmus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam).

Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất châu Âu, xếp hạng Top 2 tại Hà Lan và Top 55 toàn cầu về lĩnh vực Kinh tế theo bảng xếp hạng uy tín QS Ranking 2025. Học bổng Philip Hans Franses mà Tuệ Giang giành được là phần thưởng cực kỳ hiếm hoi, chỉ dành cho 4 suất mỗi năm trên toàn thế giới và là học bổng duy nhất tại trường đại học này dành cho cử nhân ngành Kinh tế. Để chạm tay vào thành tích này, không chỉ sở hữu hồ sơ và bài luận ấn tượng, Tuệ Giang còn phải vượt qua bài thi kiểm tra kiến thức kinh tế khắt khe để được lựa chọn vào ngành học giới hạn số lượng sinh viên đầy cạnh tranh.

Hoàng Hoa Tuệ Giang đang là học sinh lớp 12 Chuyên Ngữ Văn 1. Ảnh: NVCC

Trước đó, Tuệ Giang còn là một thủ lĩnh trẻ năng động với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Tiếng Anh (HSSH - HEC). Trong năm 2025, em đã khẳng định bản lĩnh cá nhân khi trở thành diễn giả chính thức tại TEDx Greenwich với bài nói chuyện "The Silent Chains of Digital Age" (Những xiềng xích thầm lặng của kỷ nguyên số).

Sự nỗ lực bền bỉ của Giang đã được ghi nhận qua những thành tích: Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024; Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024; Danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2024" do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trao tặng; 7.5 IELTS và Giải Ba Olympic Tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội.

"So với nhiều bạn học xuất sắc khác, em thấy mình vẫn đang ở những bước chân chập chững và còn phải học hỏi rất nhiều", Tuệ Giang khiêm tốn.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Tuệ Giang cho biết: "Em không phải mẫu người có thể ngồi yên một chỗ cả ngày vì bản thân khá dễ mất tập trung. Thay vì cố ép mình vào những lớp học thêm đông đúc – nơi đôi khi khiến em cảm thấy bị ngợp – em chọn cách tự học để tìm ra nhịp điệu riêng.

Em có một thói quen thích mang sách vở ra thư viện hoặc những quán cà phê yên tĩnh. Cảm giác có những người lạ xung quanh đang làm việc trở thành động lực vô hình giúp em tập trung cao độ hơn. Vì rất khó để học giỏi toàn diện nên em chọn dồn hết tâm sức vào những môn thế mạnh. Với em, việc được đào sâu vào bản chất của vấn đề mình thực sự yêu thích là một hành trình khám phá đầy thú vị".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tuệ Giang bày tỏ sự biết ơn đối với nền tảng vững chắc mà gia đình, nhà trường và bạn bè đã vun đắp cho em. Tuệ Giang đặc biệt tri ân thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Liệu và cô chủ nhiệm Phạm Hải Linh cùng các thầy cô đã giảng dạy em. Chính sự ân cần chỉ bảo và những cơ hội quý giá mà thầy cô trao tặng đã giúp em mạnh dạn thử sức với năng lực của bản thân và tự tin bước ra thế giới rộng mở.

Tuệ Giang cho biết sẽ theo đuổi ngành Kinh tế trong chặng đường sắp tới. Ảnh: NVCC

Từ nữ sinh chuyên Văn đến lựa chọn ngành Kinh tế: Hành trình hiện thực hóa các giá trị nhân văn

Mặc dù đang là học sinh chuyên Văn nhưng hành trình sắp tới, Tuệ Giang quyết định theo học ngành Kinh tế: "Với em, học Văn là học cách thấu hiểu con người và cuộc sống. Tuy nhiên, khi có cơ hội tham gia các dự án thiện nguyện hay các diễn đàn kinh tế, em nhận ra rằng chỉ có sự thấu cảm thôi thì chưa đủ để giải quyết những bài toán hóc búa của cuộc sống.

Để tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững, em thấy mình cần trang bị thêm tư duy logic và các công cụ thực tiễn của ngành Kinh tế. Em chọn Kinh tế không phải để rời xa Văn học mà là để hiện thực hóa những giá trị nhân văn mình đã được học bằng một lộ trình khoa học và hiệu quả hơn. Em hy vọng sự nhạy cảm của người học Văn khi kết hợp với tư duy thực tế của ngành Kinh tế sẽ giúp em hiện thực hóa những mong muốn tốt đẹp dành cho cộng đồng".

Chia sẻ về ý nghĩa của tên "Hoàng Hoa Tuệ Giang", Tuệ Giang cho biết: "Tên này là một món quà vô cùng ý nghĩa mà chị gái và bố mẹ đã dành tặng khi em mới chào đời. Trong đó, 'Tuệ' là trí tuệ, còn 'Giang' là dòng sông. Gia đình gửi gắm vào đó mong muốn em sẽ có một trí tuệ sáng suốt, luôn tươi mới và một tâm hồn khoáng đạt như dòng sông xanh mát.

Đối với em, cái tên này giống như một lời nhắc nhở về sự khiêm nhường: Kiến thức là vô tận và em mong mình sẽ luôn như một dòng sông – không bao giờ ngừng vận động, luôn tìm tòi, tích lũy để không ngừng chảy về phía trước. Đặc biệt, chữ lót "Hoa" mang ý nghĩa thiêng liêng khi được đặt để tưởng nhớ liệt sĩ Hoàng Hoa Trúc – người em trai của ông nội em và đây cũng là tên của mẹ em. Mang trên mình cái tên ấy, em luôn tự nhủ phải sống trách nhiệm và nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước và tình yêu thương của gia đình".

Tuệ Giang và chị gái cũng từng là học sinh chuyên Văn. Ảnh: NVCC

Được biết, Tuệ Giang sinh ra trong một gia đình có truyền thống học tập và yêu văn chương. Ông nội của em là PGS.TS Hoàng Tiến Tựu, từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, có nhiều công trình nghiên cứu về văn học dân gian và được trao Giải thưởng Nhà nước. Bà ngoại là giáo viên dạy Văn, từng đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Mẹ của em theo học chuyên Văn tại Trường THPT Lam Sơn, Thanh Hoá. Chị gái của Tuệ Giang cũng từng học chuyên Văn, sau đó theo đuổi ngành Kinh tế ở bậc đại học và thạc sĩ ở nước ngoài.

Nhận xét về con gái, chị Ngô Quỳnh Hoa, mẹ của Tuệ Giang cho biết: "Con là một cô bé cá tính, thông minh và sớm bộc lộ những nét khác biệt từ nhỏ. Ngay từ những năm tiểu học, con đã có niềm yêu thích đặc biệt với việc đọc sách, nhất là các cuốn về danh nhân, vĩ nhân thế giới hay sách kinh tế.

Tuệ Giang cũng là một cô bé hài hước, tình cảm. Con dễ hòa đồng, luôn giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ, kể cả khi đối diện với áp lực".

Khi Tuệ Giang theo học chuyên Văn ở THPT rồi bước ngoặt sang ngành Kinh tế ở bậc Đại học, theo chị Hoa, việc con theo học chuyên Văn không đơn thuần để theo đuổi con đường viết lách mà còn nhằm bồi dưỡng tư duy, nhân cách và nền tảng nhân văn – những yếu tố được gia đình xem là cốt lõi trong quá trình trưởng thành của mỗi người.

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đánh giá cao những thành tích của Tuệ Giang đã đạt được trong 3 năm học tập tại trường và kỳ vọng Tuệ Giang đạt nhiều thành tích hơn nữa trong chặng đường sắp tới.