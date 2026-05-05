Chạy đua với tử thần cứu 2 người khỏi ô tô bốc cháy và đường hầm đầy khói độc

Trương Kiện, 24 tuổi, người tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, là tài xế lái xe công nghệ. Đầu tháng 4 vừa qua, anh bất chấp hiểm nguy, lao vào hỏa hoạn để cứu người bị tai nạn giao thông ra khỏi đường hầm dài 10km. Hành động nghĩa hiệp này khiến dân mạng Trung Quốc gọi anh là người hùng.

Khi đang chở khách đi qua đường hầm Bảo Tháp Sơn, Thiểm Tây, Trương Kiện thấy một chiếc xe tải đang bốc cháy dữ dội. Cạnh đó có hai người, một người bị thương nặng và người kia đang vẫy tay cầu cứu tuyệt vọng.

Không chút do dự, Trương cùng vị khách mà anh đang chở quyết định dừng lại giữa làn khói đen mù mịt để đưa hai người bị nạn - tài xế của hai ô tô vừa tông vào nhau- lên xe. Do không thể đưa chân của một trong 2 nạn nhân vào hẳn trong xe, Trương Kiện đã phải lái chậm suốt 10 phút đầu trong tình trạng cửa xe vẫn mở toang.

Chàng tài xế công nghệ trẻ liều mình vào biển lửa cứu người.

Khói độc tràn vào đặc quánh, họ phải đổ nước lọc lên người để giữ tỉnh táo. Trương bàng hoàng nhận ra đường hầm này dài hơn 10km và anh chỉ có thể di chuyển cực kỳ chậm để đảm bảo chân của người bị thương không bị tổn hại thêm nữa.

Ra khỏi vùng lửa dữ, họ cố gắng đưa hẳn người đàn ông vào trong xe và đóng cửa lại. Trương bật điều hòa để phân tán khói, nhưng chính anh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê do khó thở.

Trong bóng tối mịt mù của đường hầm, khi vẫn còn khoảng 5km nữa mới đến lối ra, Trương tuyệt vọng gọi điện cho mẹ mình. Anh nói: "Con đang bị kẹt ở hầm Bảo Tháp Sơn. Nếu hai tiếng nữa con không gọi lại, có lẽ con sẽ không bao giờ ra khỏi đây được nữa".

Nguyên nhân vụ tai nạn là do hai xe đi sau đâm vào đuôi xe tải đi trước dẫn đến hỏa hoạn.

Trương Kiện có một con gái 15 tháng tuổi. Mẹ anh kể rằng điều bà nghĩ đến ngay khi nhận cú điện thoại đó chính là cháu nội mình. Dù vô cùng lo lắng, bà vẫn cố giữ bình tĩnh để an ủi con trai rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trương cho biết lúc đó anh cũng nghĩ về con gái mình, nhưng vì quá xúc động nên không thể thốt ra lời nhờ mẹ chăm sóc bé. May mắn thay, anh và vị hành khách không ngừng động viên nhau và cuối cùng cũng thoát ra khỏi hầm an toàn.

"Khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi đã tự nhủ rằng được sống thật là tốt", anh nhớ lại.

Xe cứu thương và cảnh sát giao thông đợi sẵn ở lối ra. Sau khi bàn giao người bị nạn, Trương rời đi ngay mà không điều trị y tế. Anh tiếp tục chở hành khách của mình rồi quay về nhà. Sau đó, cảnh sát giao thông địa phương xác nhận rằng các tài xế bị thương đã qua cơn nguy kịch.

Người thân của nạn nhân gọi điện cảm ơn Trương Kiện vì hành động nghĩa hiệp. Trương khẳng định rằng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy mà không hề do dự.

Vào ngày 20/4, chính quyền quê hương của Trương trao tặng anh danh hiệu "Tấm gương nghĩa hiệp và dũng cảm" cùng phần thưởng 1.500 USD (khoảng 40 triệu đồng).

Trương Kiện được trao tặng bằng khen vì hành động nghĩa hiệp.

Cư dân mạng Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi chàng trai trẻ. "Tôi đã rơi nước mắt, một chàng trai thật tử tế", một người dùng bình luận. Một người khác viết: "Thật tuyệt vời vì tất cả đều bình an, đúng là người tốt sẽ gặp lành".

Nhiều cư dân mạng đưa ra lời khuyên rằng nếu thấy xe cháy trong hầm, mọi người nên quay lại hoặc dùng lối thoát hiểm vì việc lái xe đi tiếp là cực kỳ nguy hiểm.