Bộ phim hài - tình cảm lãng mạn Lái chị vào tim em hé lộ quá trình xây dựng nhân vật và những màn biến hóa của LAMOON, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn trong câu chuyện gần gũi với đời sống người trẻ hiện đại.

Đảm nhận vai trò đạo diễn, Quản Phương Thanh cho biết thế mạnh sáng tạo của cô là khai thác những câu chuyện của người trẻ thành thị bằng chất liệu thực tế. Trong Lái chị vào tim em, các nhân vật được xây dựng từ những hình ảnh quen thuộc như cô gái làm công việc văn phòng, chàng trai dạy lái xe ô tô hay một người đàn ông thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Đằng sau những công việc tưởng chừng bình thường ấy là những câu chuyện về sự nghiệp, tình yêu và gia đình - những vấn đề mà nhiều người trẻ phải đối diện khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Đây cũng là chất liệu để bộ phim tìm kiếm sự đồng cảm từ khán giả thông qua những tình huống đời thường, thay vì chỉ tập trung vào những câu chuyện tình yêu mang màu sắc lý tưởng hóa.

LAMOON cắt tóc ngắn để nhập vai nữ nhân viên văn phòng.

Trong phim, LAMOON đảm nhận vai Diễm - cô gái U30 làm công việc văn phòng. Để phù hợp với hình tượng một phụ nữ trưởng thành, nữ diễn viên sinh năm 2003 đã quyết định cắt mái tóc dài, thay đổi diện mạo so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Theo đạo diễn Quản Phương Thanh, LAMOON sở hữu khí chất trưởng thành hơn tuổi thật nhưng vẫn giữ được nét lém lỉnh, tươi vui, phù hợp với tính cách nhân vật. Đây cũng là vai nữ chính điện ảnh đầu tiên của LAMOON. Nữ diễn viên cho biết cô yêu thích những nhân vật gần với đời sống thường ngày, có những nét tính cách và trải nghiệm mà khán giả có thể bắt gặp trong cuộc sống, thay vì những hình mẫu hoàn hảo như trong truyện cổ tích.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Đỗ Nhật Hoàng sau phim Mưa đỏ.

Trong khi đó, Đỗ Nhật Hoàng hóa thân thành Phúc - chàng trai làm nghề dạy lái xe ô tô. Khác với hình ảnh người lính kiên cường trong Mưa đỏ, nam diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung, hiền lành và có phần điềm đạm. Đạo diễn Quản Phương Thanh cho biết đôi mắt giàu cảm xúc của Đỗ Nhật Hoàng là một trong những yếu tố khiến cô lựa chọn anh cho vai diễn này.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng cho rằng việc tiếp tục thử sức với những vai diễn đời thường là cơ hội để anh hoàn thiện khả năng diễn xuất. Nam diễn viên chia sẻ: “Sau Mưa Đỏ, tôi nghĩ mình phải tìm một vai diễn hay kịch bản nào đó có vẻ to lớn, ‘dễ sợ’ như Mưa Đỏ nhưng tôi chợt nhận ra nếu những vai diễn đời thường mình vẫn chưa hoàn thiện đến mức tốt nhất thì tại sao mình không làm những thứ đó cho tốt nhất đã rồi mới nghĩ đến những dạng vai diễn khác”.

Steven Nguyễn được mời vào phim Lái chị vào tim em mà không cần qua casting.

Một màu sắc khác được Steven Nguyễn mang đến qua nhân vật Sang - người đàn ông thành đạt, có phong thái lịch thiệp và tinh tế. Theo đạo diễn Quản Phương Thanh, ngoại hình của Steven Nguyễn phù hợp với hình tượng một quý ông được nhiều cô gái yêu mến. Tuy nhiên, nhân vật lần này cũng là cơ hội để nam diễn viên thử nghiệm nét diễn khác so với những vai diễn anh từng đảm nhận. Steven Nguyễn cho biết anh bị thu hút bởi tính cách thú vị của nhân vật Sang, đồng thời hào hứng khi có dịp tái hợp với Đỗ Nhật Hoàng. Đạo diễn Quản Phương Thanh tiết lộ cô đã chủ động mời Steven Nguyễn tham gia mà không qua casting, bởi mong muốn mang đến một hình ảnh mới cho nam diễn viên trên màn ảnh.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, việc lựa chọn những nhân vật có nghề nghiệp và hoàn cảnh gần gũi cũng cho thấy hướng tiếp cận của phim là đưa những câu chuyện quen thuộc của cuộc sống đô thị lên màn ảnh rộng. Qua đó, bộ phim kỳ vọng tạo sự kết nối với khán giả trẻ bằng những tình huống, mối quan hệ và tâm tư không quá xa lạ với trải nghiệm của họ. Lái chị vào tim em dự kiến khởi chiếu ngày 8/1/2027.