Nữ môi giới bị kẻ cướp giả làm khách mua nhà quấn băng keo kín người

Theo Thaiger, nạn nhân là Yang Wang, 35 tuổi, đang hành nghề môi giới bất động sản hợp pháp tại Thái Lan. Cô bị trói bằng băng keo và bỏ lại trong một chiếc ôtô đâm đầu vào tường tại khu dân cư ở Nong Prue.

Tờ Pattaya News cho biết cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với nghi phạm Gong Gaopeng, 30 tuổi.

Yang Wang bị tên cướp trói bằng băng keo gần kín người. Ảnh: Mothership

Theo trình báo, Yang quen Gong qua WeChat khi người này tự nhận là khách có nhu cầu mua nhà. Hai bên hẹn xem nhà vào ngày 11/1 và Gong yêu cầu Yang lái xe đến đón.

Sau khi kết thúc buổi xem nhà, Gong đề nghị Yang chở về. Trên đường đi, người đàn ông này bất ngờ rút kéo, dí vào hông nạn nhân và yêu cầu tiếp tục lái xe. Sau đó, anh ta ép Yang dừng xe, chuyển ra ghế sau rồi trói mắt, tay và thân người cô bằng băng keo.

Gong bị cáo buộc lấy điện thoại Huawei của Yang, buộc cô cung cấp mật khẩu tài khoản WeChat và chuyển khoảng 31.000 baht (gần 1.000 USD) vào tài khoản của mình. Khi tìm cách bỏ trốn bằng xe của nạn nhân, hắn bị một người qua đường chú ý và chất vấn về việc đỗ xe.

Trong lúc hoảng loạn, Gong cố lái xe rời đi, còn Yang vùng vẫy trong xe khiến ôtô lao vào tường bê tông. Nghi phạm sau đó bỏ xe, chạy trốn khỏi hiện trường. Yang đến trình báo cảnh sát ngay sau vụ việc.

Nạn nhân trình báo sự việc ở đồn cảnh sát Thái Lan. Ảnh: Pattaya News

Cảnh sát Pattaya xác nhận Gong Gaopeng nhập cảnh Thái Lan ngày 23/12/2025 với visa du lịch 60 ngày, khai địa chỉ cư trú tại quận Sathon, Bangkok. Người này bị cáo buộc các tội danh cướp tài sản có sử dụng bạo lực hoặc đe dọa, dùng hung khí vào ban đêm và giam giữ trái phép.

Lực lượng cảnh sát Nong Prue và Chonburi đang phối hợp truy bắt nghi phạm, đồng thời rà soát camera an ninh để lần theo đường tẩu thoát. Nạn nhân được cho là vẫn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và có nhiều vết thương sau vụ việc.