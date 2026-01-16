Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Không chỉ sự nghiệp hanh thông, tài lộc của các con giáp này còn tăng trưởng mạnh mẽ, cuộc sống ngày càng đủ đầy, viên mãn. Bạn có nằm trong danh sách may mắn này không?

Con giáp Tý: Cát tinh hội tụ, tiền bạc và sự nghiệp cùng thăng hoa

Từ giờ đến cuối năm Âm lịch, tuổi Tý là một trong những con giáp có nhiều cơ hội kiếm tiền nhất. Ảnh minh họa

Vốn nổi tiếng là con giáp thông minh, nhanh nhạy và linh hoạt, người tuổi Tý luôn biết cách nắm bắt cơ hội trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Khả năng quan sát tinh tế, ứng biến khôn khéo giúp họ tránh được nhiều rủi ro, đồng thời đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn.

Nhờ vậy, tuổi Tý thường xây dựng được nền tảng kinh tế ổn định từ khá sớm.

Năm Ất Tỵ 2025, vận trình của tuổi Tý khởi sắc. Tử vi học cho biết con giáp này được hàng loạt cát tinh mạnh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, mang đến nhiều may mắn cả về sự nghiệp lẫn tài chính.

Sao Long Đức tượng trưng cho phúc khí và khả năng hóa giải tai ương, giúp cuộc sống của tuổi Tý thêm phần an yên.

Sao Ngọc Quý lại đặc biệt tốt cho việc làm ăn, kinh doanh, trong khi sao Tử Vi – còn gọi là sao Đế Tọa – chủ về quan lộc, quyền vị và con đường công danh.

Từ giờ đến cuối năm Âm lịch, tuổi Tý là một trong những con giáp có nhiều cơ hội kiếm tiền nhất. Đặc biệt, tháng 12 âm được lục hợp soi chiếu, công việc của họ gần như "thuận buồm xuôi gió".

Thu nhập tăng đều từ cả nguồn chính lẫn phụ, giúp tuổi Tý không chỉ tích lũy được khoản tiền đáng kể mà còn có thể đầu tư hoặc mua sắm những tài sản giá trị.

Những tin vui liên tiếp xuất hiện khiến giai đoạn cuối năm của con giáp này tràn ngập cảm giác viên mãn.

Con giáp Sửu: Gặp thời đổi vận, càng chăm chỉ càng hái ra tiền

Từ nay đến hết năm Âm lịch, vận may của tuổi Sửu càng rõ rệt khi có sao Hoa Cái chiếu mệnh. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu là mẫu người trầm lặng, khiêm tốn, ít phô trương nhưng lại sở hữu nội lực mạnh mẽ.

Nhờ sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao, họ thường xây dựng được cuộc sống ổn định, sung túc theo cách rất riêng.

Trong các mối quan hệ, tuổi Sửu sống chân thành, hay giúp đỡ người khác nên luôn nhận lại được sự yêu quý và hỗ trợ đúng lúc.

Năm Ất Tỵ 2025 được xem là một trong những năm may mắn bậc nhất của tuổi Sửu. Được cục diện Tam hợp Thái Tuế nâng đỡ, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ ghi dấu ấn tích cực.

Đặc biệt, những ai hoạt động trong kinh doanh, buôn bán càng có nhiều cơ hội sinh lời.

Từ nay đến hết năm Âm lịch, vận may của tuổi Sửu càng rõ rệt khi có sao Hoa Cái chiếu mệnh. Đây là cát tinh chủ về trí tuệ, sự khéo léo và những may mắn trong sự nghiệp.

Nhờ ảnh hưởng của sao này, tuổi Sửu không chỉ thăng tiến trong công việc mà còn có khả năng "làm đâu thắng đó", tài lộc tăng lên thấy rõ.

Đáng chú ý, tháng 11 âm là thời điểm bùng nổ vận may của tuổi Sửu. Tử vi cho thấy con giáp này được lục hợp chiếu rọi, quý nhân xuất hiện dẫn đường, giúp họ mở rộng cơ hội phát triển.

Sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh khiến tuổi Sửu trở thành một trong những con giáp có tài vận rực rỡ nhất giai đoạn cuối năm.

Con giáp Dậu: Quyền lộc song hành, cuối năm gặt hái thành quả lớn

Từ nay đến hết năm Ất Tỵ, tuổi Dậu bước vào giai đoạn tài vận hanh thông hiếm có khi được nhiều cát tinh cùng lúc chiếu rọi. Ảnh minh họa

Thông minh, sắc sảo và quyết đoán là những gì người ta thường nhắc đến khi nói về tuổi Dậu.

Trong công việc, con giáp này luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, đặc biệt là khả năng giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng đắn trong những tình huống quan trọng.

Nhờ giỏi quản lý tài chính, tuổi Dậu hiếm khi rơi vào cảnh thiếu thốn, cuộc sống nhìn chung khá dư dả.

Từ nay đến hết năm Ất Tỵ, tuổi Dậu bước vào giai đoạn tài vận hanh thông hiếm có khi được nhiều cát tinh cùng lúc chiếu rọi như Địa Giải, Tướng Tinh, Kim Quỹ và Tam Thai. Sao Địa Giải giúp họ gặp dữ hóa lành, mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn mong đợi.

Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực và địa vị, báo hiệu sự thăng tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Trong khi đó, sao Tam Thai mang ý nghĩa cát lợi về danh vọng, giúp tuổi Dậu nâng cao vị thế trong xã hội.

Ngay từ tháng 11 âm, tuổi Dậu đã liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã hội.

Đến tháng 12 âm, khi được tam hợp nâng đỡ, con giáp này càng dễ gặt hái nhiều lộc lá trong làm ăn, kinh doanh.

Cuộc sống không chỉ giàu sang về vật chất mà còn viên mãn về tinh thần, khép lại năm Âm lịch Ất Tỵ bằng những thành quả đáng tự hào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.