'Nữ du kích' xinh đẹp ở TPHCM 3 lần tham gia diễu binh gây sốt mạng

Lần thứ 3 góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành nhân sự kiện trọng đại của đất nước, Đặng Hồ Thiên Phúc (SN 2000, xã Nhà Bè, TPHCM) có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trước đó, cô từng tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024) và 50 năm Ngày thống nhất đất nước (1975 – 2025).

Thiên Phúc đã 3 lần đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thiên Phúc thuộc khối Nữ du kích miền Nam (Bộ Tư lệnh TPHCM – Quân khu 7).

Chia sẻ với PV VietNamNet, Phúc cho biết để được góp mặt trong đội hình, mỗi chiến sĩ phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó phải có chiều cao từ 1m65 trở lên, cùng tinh thần kỷ luật cao trong suốt quá trình tập luyện.

“Tôi tự hào và xúc động khi 3 lần được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành mừng ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Lần đầu tôi bỡ ngỡ, hồi hộp, lần thứ 2 hãnh diện, tự tin và lần này, tôi thấy mình chín chắn, tâm lý vững vàng hơn nhiều.

Tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm và niềm vinh dự khi được đại diện cho tuổi trẻ trong ngày lễ trọng đại của dân tộc”, Thiên Phúc chia sẻ.

Phúc tự hào vì được tham gia các sự kiện trọng đại của đất nước

Từ đầu tháng 5, Thiên Phúc cùng đồng đội bước vào hành trình tập luyện. Có những ngày, cô và đồng đội phải đứng hàng giờ dưới cái nắng 38–39 độ C. Vào ngày mưa lớn, họ vẫn tập luyện ở hành lang.

“Dù vất vả, chúng tôi vẫn nâng cao tinh thần, nỗ lực vượt qua. Chính sự gian khổ ấy đã rèn luyện cho chúng tôi bản lĩnh, ý chí và càng tự hào hơn khi đứng trong đội hình A80”, Phúc kể.

Cơn mưa trong buổi tập luyện trở thành kỷ niệm khó quên của Thiên Phúc

Ngày 4/6, Phúc ra Hà Nội nhận nhiệm vụ. Những ngày đầu, cô chưa quen với khí hậu thất thường sáng nắng gắt, chiều mưa dông. Nhưng nhờ sự quan tâm của quản lý và quân y, các nữ chiến sĩ yên tâm tập luyện. Khẩu hiệu “Vượt nắng vượt mưa, say sưa luyện tập” luôn vang vọng, tiếp thêm quyết tâm cho toàn đội.

Và có lần, cơn mưa đã trở thành khoảnh khắc khiến nữ chiến sĩ du kích nhớ mãi.

Cô cùng đồng đội tận hưởng cơn mưa. Dù người ướt sũng, giày dính đầy bùn đất, họ vẫn cùng nhau hát các bài ca quân đội, hô to khẩu hiệu “Khối nữ du kích miền Nam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80. Quyết tâm!”.

“Khi chuẩn bị cho buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình, chúng tôi được người dân chào đón nồng nhiệt. Trên suốt quãng đường, bà con đứng hai bên, vẫy cờ và vẫy chào các chiến sĩ. Không khí đó thật thiêng liêng, khiến chúng tôi thấy rõ niềm tin yêu mà nhân dân dành cho lực lượng diễu binh”, Phúc chia sẻ.

Thiên Phúc nỗ lực luyện tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hình ảnh Thiên Phúc trong trang phục nữ du kích, bước đi hiên ngang cùng đội ngũ diễu binh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen. Trong đó, có một bình luận khiến Phúc nhớ mãi: “Em bước đi trong tâm thế tự hào, hãnh diện và hạnh phúc. Tất cả những điều đó hiện trên khuôn mặt của em”.

Hình ảnh dễ thương của Thiên Phúc khi lên đường ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ

Phúc là con gái cả trong một gia đình có hai chị em. Ba mẹ cô tự hào khi con gái được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành. Mỗi ngày, cô đều được ba mẹ động viên: “Cố gắng lên con, gia đình luôn ở phía sau con”.

Lời động viên giản dị ấy đã trở thành động lực của Thiên Phúc trong suốt hành trình đầy tự hào này.

Ảnh: NVCC