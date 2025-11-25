Nữ doanh nhân vỡ nợ hơn 18 tỷ đồng, lặn lội đào củ sen làm lại từ đầu

Nữ doanh nhân tên là Hồ Cầm - quê ở Hồ Nam (Trung Quốc), cùng chồng gây dựng chuỗi kinh doanh trái cây từ năm 2012, trang SCMP đưa tin. Vào thời kỳ hoàng kim, tài sản của chị vượt mức hơn 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng) với hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc.

Cuối năm 2019, công ty của chị rơi vào khủng hoảng tài chính do quản lý yếu kém. Cuối cùng vợ chồng chị tuyên bố phá sản, thêm khoản nợ gần 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng).

Chỉ sau 1 đêm, chị từ một "nữ doanh nhân" trở thành "con nợ", tài sản chỉ còn lại một chiếc xe hơi. Chị buộc phải bán đi căn biệt thự sang trọng. Hai vợ chồng dắt díu nhau rong ruổi khắp nơi, thuê nhà ngắn hạn và bán nông sản kiếm sống.

Trong một lần đến Vũ Hán, cả hai tình cờ thưởng thức món canh xương heo hầm củ sen. Đây là đặc sản Hồ Bắc nổi tiếng với hương vị giòn, ngọt và có lợi cho sức khỏe. “Chúng tôi lúc đó mới biết củ sen có thể ngon đến vậy, nên quyết định ở lại Vũ Hán để làm lại từ đầu”, chị Hồ Cầm chia sẻ.

Hai vợ chồng chị bắt đầu livestream cảnh lao động ở các ao sen: đào củ sen, rửa củ và bán trực tuyến, sau đó lấy củ mang bán. Ban đầu người chồng đảm nhận việc đào củ sen, nhưng chỉ nửa giờ đã đau lưng dữ dội. Chị buộc phải xuống đầm thay chồng, còn người chồng chuyển sang nấu ăn, giặt giũ và vận hành livestream.

Anh đã nhiều lần rơi nước mắt ngoài ống kính, nói rằng: "Thấy cô ấy gầy gò thế này mà vẫn phải đào củ sen, tôi rất thương cô ấy". Nhưng Hồ Cầm vẫn luôn lạc quan, nhấn mạnh rằng "có thể tự trả nợ là điều tốt".

Nữ doanh nhân giàu có giờ thành người đào củ sen để trả nợ. Ảnh: Baidu

Củ sen phải thu hoạch vào mùa lạnh, nước bùn thường sâu đến đùi và lạnh cóng. Mỗi sáng vào khoảng 5h, chị Hồ Cầm dậy trang điểm, mặc đồ bảo hộ, mang theo các vật dụng cần thiết để đào củ sen dưới bùn.

Những buổi livestream của chị thu hút hàng nghìn lượt xem, có ngày chị bán tới 4.500kg. Tính đến nay, hai vợ chồng đã trả được hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Cuộc sống hiện tại của chị giản dị hơn rất nhiều. Cả gia đình 4 người sống trong một căn hộ thuê nhỏ. Chị Hồ nói rằng: “Thay đổi bản thân có thể thay đổi tương lai, đừng than khổ, chỉ cần cố gắng hơn một chút”.

Câu chuyện nghị lực làm lại từ đầu của chị Hồ nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem. Một người bình luận: “Cô ấy cho thấy thất bại không đáng sợ, điều quan trọng là dám bắt đầu lại từ vạch xuất phát”.