'Running Man' đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì để một nữ diễn viên tham gia trò chơi quấy rối tình dục

Lấy cảm hứng từ phim Hàn Quốc, chương trình Trò chơi hôn nhau yêu cầu người dẫn chương trình Yang Se Chan nhận một nụ hôn từ "Mafia", trong khi bị bịt mắt và sau đó đoán xem đó là ai (trong số Yoo Jae Suk, Choi Daniel, Ji Suk Jin, Haha và Ahn Eun Jin). Luật chơi yêu cầu một là nụ hôn phải ở trên mặt/trán của Yang Se Chan, và hai là nụ hôn phải để lại dấu son môi.

Khi Yang Se Chan tỏ ra hào hứng trước ý tưởng Ahn Eun Jin có thể là mafia, anh ấy nói: "Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ấy hôn tôi. Tôi rất thích điều đó. Tôi hy vọng, môi tôi hôm nay vẫn khỏe mạnh. Một lần nữa, tôi không sao nếu hôn môi. Tôi sẵn sàng". Tuy nhiên, sau khi "Mafia" đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên trán Yang Se Chan, anh đã vô cùng sửng sốt. Không thể đoán được, nam danh hài đã yêu cầu mọi người hôn mình để so sánh dấu son môi.

Đó là lúc Ahn Eun Jin bình luận rằng, cô không biết là mình thực sự phải hôn ai đó. Ahn Eun Jin: Anh không nói với em là em sẽ phải hôn ai đó thật đấy.

Ji Suk Jin: Em cá là [Yang Se Chan] làm thế này để được cô ấy hôn.

Sau khi Kim Jong Kook huých cô và bình luận, "Giống như diễn xuất vậy", Ahn Eun Jin cuối cùng đã hôn lên cánh tay Yang Se Chan. Ngay khi cô để lại dấu son môi, Yang Se Chan và Haha đã nói đùa rằng, có lẽ cần phải thử lại lần nữa.

Yang Se Chan: Có phải là cô ấy không?

Yang Se Chan: Ừm… Để xem nào. Lần này, tôi cần một cái trên trán!

Tất nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Ahn Eun Jin thực sự là "Mafia", và bản thân cô ấy cũng rất hào hứng tham gia trò chơi và lừa Yang Se Chan. Tuy nhiên, sau khi tập phim lên sóng, khán giả Running Man đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi "quấy rối tình dục" trắng trợn nhắm vào Ahn Eun Jin. Hàng trăm bình luận chỉ trích chương trình và đội ngũ sản xuất vì quá lạc hậu, nhất là đã năm 2025 rồi: Thật kinh khủng; Họ vẫn chơi mấy trò dở hơi này vào năm 2025 sao?; Trông giống mấy trò đàn ông hay làm ở mấy quán bar gái gọi mờ ám; Người ta cứ chỉ trích ngành công nghiệp phim Hàn Quốc vì lấy nam giới làm trung tâm, nhưng tôi thấy ngành Giải trí Hàn Quốc còn tệ hơn...; Họ mất trí rồi à? Đây thực sự là chương trình phát sóng năm 2025 à?; Thật điên rồ; Tôi còn sốc hơn nữa vì nhà sản xuất chính của chương trình này lại là phụ nữ; Sao lại thế này? Có biết bao nhiêu trò hay hơn mà họ có thể làm… như hôn nhau trên giấy, dùng sticker hình môi, hay bất kỳ trò chơi nào khác liên quan đến hôn. Đây là trò tệ nhất. Chỉ nhìn ảnh chụp màn hình thôi cũng thấy khó chịu rồi...