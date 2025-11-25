Nữ sinh ngành Kế toán xuất sắc giành giải Nhất Sinh viên Thanh lịch 2025

Lựa chọn ngành Kế toán: Góc nhìn từ yêu cầu nghề nghiệp

Lý giải về lựa chọn theo học ngành Kế toán, Xuân Hoa cho biết đây là lĩnh vực phù hợp với tính cách của mình, bởi ngành học này đòi hỏi sự chính xác, trung thực, tư duy phân tích và tinh thần trách nhiệm – những phẩm chất cô luôn rèn luyện. Theo Hoa, điểm đặc thù của kế toán nằm ở việc gắn trực tiếp với tài chính, nền tảng cốt lõi của mọi tổ chức, nên yêu cầu rất cao về tính cẩn trọng, logic và độ chính xác của từng con số.

Xuân Hoa hiện là sinh viên ngành Kế toán, khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu, kế toán còn đòi hỏi người học thường xuyên cập nhật chuẩn mực, chính sách thuế và trau dồi kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Với tính ổn định và nhu cầu nhân lực bền vững, đây là môi trường phù hợp với những người kỷ luật, tỉ mỉ và yêu thích làm việc với số liệu. “Đó cũng là lý do mình quyết tâm gắn bó với ngành Kế toán”, Xuân Hoa chia sẻ.

Từ giảng đường đến những trải nghiệm toàn diện

Đối với Xuân Hoa, quãng đời đại học tại Trường Đại học Sao Đỏ như một cánh cửa mở ra chân trời mới. Môi trường học tập hiện đại, chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn cùng sự hướng dẫn tận tâm của thầy cô đã giúp Xuân Hoa không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn ngành Kế toán mà còn phát triển nhiều kỹ năng cần thiết cho hành trang nghề nghiệp. Cô chia sẻ: “Mình có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic và khả năng tự học. Các đề tài nghiên cứu khoa học và cuộc thi học thuật của khoa giúp mình nâng cao tư duy phân tích và kỹ năng phản biện”. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Xuân Hoa luôn duy trì thành tích tốt ngay từ những học kỳ đầu, đồng thời tích cực tham gia văn hóa, văn nghệ và hoạt động cộng đồng để mở rộng trải nghiệm thực tiễn và tăng khả năng thích ứng.

Xuân Hoa cho biết cô luôn chủ động nghiên cứu tài liệu từ sách vở, thư viện, internet và bài giảng của thầy cô để tối ưu hiệu quả học tập. “Có vấn đề quan trọng mình sẽ ghi chú lại, cần hỗ trợ thì trao đổi với giảng viên ngay”, Hoa nói. Với chuyên ngành Kế toán, cô đặc biệt coi trọng thực hành và sự chính xác, đồng thời tin rằng tổ chức thời gian hợp lý, kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng chính là chìa khóa giúp bản thân giữ vững phong độ và ngày càng hoàn thiện hơn.

Không chỉ tập trung vào học tập, Xuân Hoa còn chủ động tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và những chương trình ngoại khóa trong và ngoài trường. Mỗi hoạt động là một bài học thực tế giúp cô rèn luyện kỹ năng tổ chức, giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc với nhiều nhóm bạn khác nhau.

Tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng

Trước khi tham gia cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch”, Xuân Hoa chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới danh hiệu cao nhất. Cô đăng ký dự thi chỉ sau những lời động viên từ thầy cô, bạn bè và xem đây là cơ hội để thử sức, vượt ra khỏi vùng an toàn, học hỏi thêm điều mới và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Hoa chia sẻ: “Mình muốn nhìn thấy phiên bản trưởng thành hơn của chính mình qua từng vòng thi. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để hoàn thiện bản thân, mà còn là nơi mình mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của người sinh viên thời đại mới - tự tin, trí tuệ, bản lĩnh và biết cống hiến”.

Khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí Giải Nhất là giây phút mà đến giờ Xuân Hoa vẫn khó diễn tả bằng lời. Vừa bất ngờ, xúc động, vừa biết ơn và đầy tự hào, Hoa xem danh hiệu như một lời nhắc nhở về giá trị của sự nỗ lực. “Nếu biết đặt mục tiêu rõ ràng, rèn luyện từng ngày và dám bước ra khỏi vùng an toàn, ai cũng có thể tỏa sáng - dù có chức vụ hay không, dù mạnh phong trào hay chưa”.

Nhìn lại hành trình thi, Hoa cho rằng kết quả đạt được là sự tổng hòa giữa nhiều yếu tố: ngoại hình, kỹ năng, năng khiếu, phong thái ứng xử, sự phối hợp ăn ý cùng bạn đồng hành và cả một chút may mắn. Tuy nhiên, điều giúp cô nổi bật nhất chính là sự tự tin và phong thái tự nhiên trên sân khấu - yếu tố quyết định giúp cô hoàn thành xuất sắc từng vòng thi và chạm tới ngôi vị cao nhất.

Trong thời gian tới, Xuân Hoa đặt mục tiêu tiếp tục trau dồi chuyên môn, phát triển toàn diện để trở thành người trẻ năng động, tự tin và có khả năng đóng góp cho cộng đồng. Cô mong muốn thử sức ở nhiều hoạt động hơn, tích cực trải nghiệm thực tế và sẵn sàng tham gia thiện nguyện khi có cơ hội, hướng tới hình ảnh sinh viên năng nổ, thanh lịch và có trách nhiệm. Gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, Hoa nói: “Mọi giấc mơ tuyệt vời đều bắt đầu từ một kẻ dám mơ. Chỉ cần bạn bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi đam mê, phía trước chắc chắn sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời đang đợi bạn”.

