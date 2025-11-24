Nghe tiếng động lạ, người đàn ông cúi xuống gầm xe thấy cảnh tượng "nổi da gà"

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại một sự cố hy hữu. Theo đoạn video được chia sẻ, khi thợ máy mở bộ lọc điều hòa, hàng loạt hạt phỉ tràn ra, chất đầy bên trong hệ thống thông gió.

Chủ xe là ông Vương, sống tại thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang. Ông cho biết chiếc SUV của gia đình thường được đỗ trong gara, ít khi di chuyển xa. Khoảng một tháng trở lại đây, ông liên tục nghe thấy tiếng động lạ dưới gầm xe mỗi khi vào cua hoặc phanh gấp. Ban đầu, ông nghĩ đây chỉ là tiếng va chạm thông thường do đường sá xấu. Tuy nhiên, âm thanh ngày càng lớn, kèm theo việc cửa gió điều hòa hoạt động bất thường, khiến ông bắt đầu nghi ngờ có vật lạ kẹt trong xe.

Phát hiện xe có tiếng động lạ ông Vương mang xe đến tiệm sửa của một người bạn để kiểm tra. Tại đây, thợ máy phát hiện toàn bộ khoang thông gió và khu vực dưới nắp capo bị chuột lấp kín bằng hạt phỉ. "Xe luôn được đỗ kín trong gara. Sóc thì chắc chắn không thể lọt vào, nên chỉ có chuột mới làm được việc này. Tôi mua hơn 20 kg hạt phỉ để trong gara, giờ gần như bị chuyển hết vào trong xe", ông Vương kể lại.

Theo ông Vương, quá trình này kéo dài hơn 2 giờ. "Xe bắt đầu được bảo dưỡng từ 9h sáng. Mãi đến gần 11h, thợ mới lấy hết số hạt ra khỏi các khe và bộ lọc", ông nói. Khi quay lại gara để kiểm tra, ông mới phát hiện những bao hạt phỉ trước đó đã vơi đi đáng kể.

Sự việc khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa bật cười trước khả năng "tàng trữ lương thực" của loài chuột. Tuy nhiên, các chuyên gia sửa chữa cảnh báo rằng hành vi của chuột có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho xe, đặc biệt nếu chúng cắn dây điện hoặc chui vào sâu hơn trong khoang máy.

Tác hại của chuột gây ra khi đã chui được vào xe ô tô ngoài việc gây mất vệ sinh khoang nội thất xe, còn có thể ảnh hưởng xấu đến lọc gió, gây hại đến khoang máy, thậm chí có thể gây cháy nổ xe ô tô.

Sau đây là một số cách thức chủ xe có thể tham khảo để đuổi chuột trong thời gian này:

Vệ sinh khoang máy ô tô: Khoang máy ô tô là nơi cư trú yêu thích của chuột đặc biệt đối với những ô tô ít sử dụng hay ít được vệ sinh. Chúng sẽ cắn phá và sinh nở ngay trong khoang máy.

Vệ sinh nội thất ô tô và dùng tinh chất: Việc thường xuyên ăn uống trên xe hơi là yếu tố thu hút sự xuất hiện của chuột. Chuột yêu thích đồ ăn thừa, chúng có khả năng nhận biết mùi đồ ăn rất nhanh nhạy. Thức ăn rơi vãi trong xe sẽ khiến chúng sớm tìm đến, đặc biệt đối với xe nằm yên dài ngày. Do vậy, chủ xe thường xuyên vệ sinh nội thất ô tô, dùng bơm nước xịt sạch nội thất xe nhằm tiêu diệt tận gốc nơi cư trú của chuột. Và hạn chế tối đa việc ăn uống trên xe hoặc vệ sinh sạch sẽ xe sau khi ăn đồ ăn để tránh thu hút lũ chuột.

Đóng cửa xe thường xuyên: Nếu xuống xe mà quên đóng cửa xe là một việc gián tiếp giúp lũ chuột tiếp cận bên trong xe của bạn. Vậy nên sau khi sử dụng xe, bạn nhớ đóng cửa cẩn thận để đảm bảo lũ chuột sẽ khó có thể thâm nhập vào nội thất xe. Dù vậy, do thời gian giãn cách lâu ngày, chủ xe cũng cần kiểm tra khoang máy thường xuyên nếu không sử dụng các biện pháp khác để đuổi chuột.

Lắp thêm lưới lọc gió: Chuột thường dễ thâm nhập vào khoang máy qua bộ phận lọc gió, vì vậy chủ xe có thể lắp thêm lưới lọc gió sẽ hạn chế tối đa con đường khiến chuột có thể dễ dàng thâm nhập vào nội thất xe. Phương pháp này không chỉ chống chuột hiệu quả mà còn giúp chủ xe bảo vệ xe không bị những loại côn trùng khác như rắn rết, lá, rác bẩn thâm nhập vào xe.