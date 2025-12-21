Trai đẹp 10X yêu nữ giám đốc siêu vòng 1 hơn 13 tuổi, mỗi tháng được cho 187 triệu để tiêu

Gia Gia (32 tuổi) sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận Vũ Bắc, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Từ nhỏ, cô đã đa tài và năng động, học giỏi, sau này đỗ vào một trường đại học tại Trùng Khánh, theo học ngành Quản trị Doanh nghiệp.

Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, cô từng trải qua nhiều mối tình. Sau khi tốt nghiệp, Gia Gia ở lại Trùng Khánh và làm việc tại công ty của bố với vị trí quản lý cao cấp.

Gia Gia có thân hình nóng bỏng.

Vào mùa hè 2016, qua công việc, Gia Gia quen biết người chồng trước. Hai người cùng ngành, có gia cảnh tương đồng và đều là người Trùng Khánh. Yêu chưa lâu, hai bên gia đình đều thúc giục kết hôn nên cả hai đã tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016. Khi đó, Gia Gia 23 tuổi.

Không lâu sau khi kết hôn, cô sinh một bé gái và tạm gác công việc để toàn tâm chăm sóc gia đình. Sau khi sinh, Gia Gia tăng cân đáng kể, khiến chồng cô cảm thấy không hài lòng. Anh thường về muộn, thậm chí nhiều đêm không về nhà. Dần dần, tình cảm vợ chồng thay đổi.

Tháng 5/2017, Gia Gia và chồng quyết định ly hôn. Cô nhận được một căn nhà và quyền nuôi con gái. Thời điểm đó, cuộc sống của cô rơi vào giai đoạn khó khăn, nhưng may mắn là bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc. Mẹ giúp chăm con, bố khuyến khích cô quay trở lại công việc.

Sau khi đi làm trở lại, tinh thần của Gia Gia ổn định hơn, đồng thời cô bắt đầu tập luyện để lấy lại vóc dáng. Mỗi buổi chiều sau khi tan làm, cô đều đến phòng gym và thuê huấn luyện viên cá nhân. Ban đầu, với chiều cao 1,68 m, Gia Gia nặng 80 kg, nhưng sau một thời gian tập luyện, cân nặng giảm còn 75 kg. Hầu hết mỡ thừa đã chuyển thành cơ, và cô đặc biệt tự hào về vòng 1 và vòng 3 của mình. Cũng nhờ vậy, Gia Gia trở thành “ngôi sao” trong phòng gym, thu hút nhiều ánh mắt chú ý. Bạn bè gọi cô là người phụ nữ quyến rũ, và không ít người theo đuổi cô.

Tuy nhiên, Gia Gia vẫn tập trung vào công việc và chưa có ý định yêu đương sau cuộc hôn nhân đầu.

Đến mùa hè năm 2024, Gia Gia gặt hái được thành công không nhỏ trong sự nghiệp. Cô trở thành giám đốc, sở hữu vài công ty với lợi nhuận ổn định, một căn hộ view sông ở Trùng Khánh và một chiếc Porsche tiền tỷ. Con gái cô học tại một trường quốc tế ở Trùng Khánh.

Ở tuổi 31, cô vẫn còn trẻ, việc tái hôn là điều dễ hiểu. Khi cảm thấy cô đơn, Gia Gia bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm một nửa còn lại.

Cô thường xem các video ngắn trên mạng xã hội, và dần dần bắt đầu chia sẻ những video về tập thể hình và nhảy múa của mình. Tháng 9/2024, Gia Gia đăng một video quay cảnh cô để mặt mộc leo cầu thang. Vóc dáng hoàn hảo, cơ thể gợi cảm với vòng eo thon, vòng mông nở khiến cộng đồng mạng ấn tượng. Đây cũng là video đầu tiên của Gia Gia viral, thu hút nhiều người hâm mộ, trong đó có bạn trai hiện tại của cô, Tiểu Tường.

Gia Gia và bạn trai Tiểu Tường.

Tiểu Tường xuất thân trong một gia đình nông dân, gia cảnh bình thường ở Trường Đức, Hồ Nam. Anh học lực trung bình, sau đó vào một trường cao đẳng tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, theo ngành Giáo dục Thể chất. Với vóc dáng cao 1,80 m, nặng 63 kg, cơ bắp rắn chắc, Tiểu Tường sở hữu ngoại hình ấn tượng, khiến nhiều cô gái để mắt tới.

Anh cũng có sở thích tập thể hình, lại thích phụ nữ lớn tuổi hơn, có lẽ vì thiếu vắng mẹ từ nhỏ. Vì thế khi xem video của Gia Gia, Tiểu Tường “say nắng” cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu nhắn tin cho cô hằng ngày.

Cuối tháng 9/2024, Gia Gia và Tiểu Tường chính thức liên lạc. Khi xem trang cá nhân của anh, Gia Gia cũng bị thu hút bởi ngoại hình và cơ bắp của anh, cùng với danh xưng là “nam sinh thể thao 18 tuổi”, khiến cô rất ưng ý. Hai người trò chuyện khoảng một tuần thì đến dịp nghỉ lễ, Tiểu Tường từ Hàng Châu đến Trùng Khánh. Lần đầu gặp Gia Gia, anh không ngần ngại khen ngợi vóc dáng cô, thậm chí còn gọi cô là “Kardashian bản Trung”.

Mặc dù Gia Gia sở hữu gương mặt bình thường, có dấu hiệu thẩm mỹ, nhưng nhờ vóc dáng tuyệt vời và sở thích xăm mình, cô vẫn cực kỳ thu hút cánh mày râu. Trong kỳ nghỉ, Tiểu Tường và Gia Gia ở bên nhau cả tuần, nhiều lần hẹn hò tại khách sạn và cuối cùng Gia Gia dẫn anh về nhà. Họ chính thức xác lập mối quan hệ tình cảm. Tiểu Tường còn nhiều lần gặp con gái Gia Gia và mua quà cho bé, khiến cô vui mừng khi con gái rất quý anh.

Một tuần trôi qua, vì còn học ở Hàng Châu, Tiểu Tường phải trở về. Đến đầu năm 2025, để kết thúc tình trạng yêu xa, Tiểu Tường quyết định nghỉ học, muốn sống lâu dài ở Trùng Khánh và cùng Gia Gia khởi nghiệp.

Gia Gia cũng cân nhắc kỹ, thấy mô hình “chị ơi, anh yêu em” đang thịnh hành trên mạng, cô định quay video cùng Tiểu Tường và livestream bán hàng, coi đây là cơ hội tốt hơn so với đi làm thuê. Cô cũng chu cấp tiền tiêu hàng tháng cho Tiểu Tường từ 10.000 đến 50.000 tệ, (khoảng 37 – 187 triệu đồng), chứng tỏ tình cảm chân thành.

Tháng 3/2025, Tiểu Tường lần đầu xuất hiện trong video của Gia Gia, khoe cơ bắp và cầm máy sấy tóc sấy cho cô. Trong video, Gia Gia viết: “Yêu cô ấy thì hãy sấy tóc cho cô ấy cả đời”. Video này không viral vì khán giả nghĩ chỉ là đôi tình nhân bình thường, chưa biết đây là mối quan hệ chị - em.

Tháng 6/ 2025, Gia Gia đăng video mới, lần này ghi rõ tuổi hai người kèm dòng trạng thái: “Yêu anh ấy không vì gì khác, chỉ để nghe anh gọi tôi một tiếng ‘Chị’”. Video nhanh chóng viral, nhiều bình luận châm biếm. Dù vậy, Gia Gia tiếp tục định hướng nội dung, nhấn mạnh khoảng cách tuổi tác trong các video, giúp kênh thu hút nhiều fan.

Tính đến nay, Gia Gia và Tiểu Tường bên nhau gần 1 năm. Dù hơn kém nhau 13 tuổi, họ không cảm thấy khoảng cách vì có cùng sở thích, thường tập gym cùng nhau, giữ vóc dáng rất tốt. Tuy nhiên, bố mẹ Tiểu Tường không đồng ý khi thấy con trai hẹn hò với người hơn 13 tuổi, thậm chí dọa cắt đứt quan hệ. Tiểu Tường bất chấp, nửa năm qua không gặp gia đình, quyết tâm ở bên Gia Gia.

Không rõ, liệu mối quan hệ này có thể vượt qua rào cản tuổi tác, gia đình để đến bên nhau hay không.