Nỗi ám ảnh suốt một thập kỷ của cô gái bị lạc trong rừng 47 ngày

Miksudiar Aluj hiện tại (trái) và khi được tìm thấy trong rừng sau 47 ngày đi lạc hồi năm 2015. Ảnh: Star

Năm 2015, Miksudiar Aluj cùng sáu đứa trẻ khác bỏ trốn khỏi ký túc xá ở khu vực Post Tohot, bang Perak, Malaysia, để tránh bị phạt. Tuy nhiên, cả nhóm bị lạc trong rừng Bertam và mất tích suốt nhiều tuần.

Sau 47 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy Miksudiar và cô bạn Norieen Yaakob còn sống. Khi được giải cứu, cả hai chỉ còn nặng khoảng 10 kg.

Năm đứa trẻ còn lại gồm Ika Ayel, Haikal Yaakob, Sasa Sobrie, Linda Rosli và Juvina David, từ 7 đến 9 tuổi, đều được phát hiện đã tử vong trong rừng.

Hiện 22 tuổi, Miksudiar cho biết trải nghiệm kinh hoàng năm nào vẫn để lại sang chấn tâm lý nặng nề. Cô tránh vào rừng kể từ đó.

Chia sẻ với Sinar Harian, Miksudiar kể cô và Norieen sống sót nhờ ăn lá cây và trái dại, đồng thời trú ẩn gần một con sông. "Chúng tôi chỉ ra ngoài khi đói. Có lúc nghe thấy tiếng mọi người tìm kiếm nhưng không nhìn thấy ai cho đến ngày được giải cứu", cô nói.

Hai người sống sót vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau. Norieen hiện đã lập gia đình và có con. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ nhắc lại quãng thời gian 47 ngày trong rừng vì những ký ức đau thương vẫn còn ám ảnh.