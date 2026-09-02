Đời bi kịch của người phụ nữ làm hoa hậu một ngày

Ngày 18/7/1957, Leona Gage đứng trên sân khấu ở Long Beach, California và được trao vương miện Miss USA. Cô gái là ứng viên đến từ bang Maryland cao gần 1,8 m nhanh chóng trở thành hiện tượng của cuộc thi.

Tuy nhiên, chiếc vương miện chỉ ở trên đầu cô hơn một ngày. Khi những tin đồn về đời tư xuất hiện, các phóng viên tìm đến Gage. Ban đầu cô phủ nhận đã kết hôn, nhưng sau đó sự thật được xác minh: Gage mới 18 tuổi thay vì 21 tuổi như hồ sơ, đã có chồng và là mẹ của hai con trai.

Ban tổ chức tước vương miện, loại cô khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và chuyển giao danh hiệu cho người về nhì. Gage trở thành người giữ ngôi vị Miss USA trong thời gian ngắn nhất lịch sử.

Leona Gage khi đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 1957, khi 18 tuổi. Ảnh: People

Gage sinh năm 1939 tại Texas. Cha bà bị liệt do tai nạn lao động, mẹ làm hai công việc cùng lúc. Gage bỏ học trung học để đi làm. Năm 13 tuổi, cô mang thai với Gene Ennis, một quân nhân Không quân lớn hơn nhiều tuổi. Tới năm 16 tuổi, cô sinh con thứ hai.

Khi làm thêm tại một cửa hàng quần áo, Gage quen một người mẫu bán thời gian và được định hướng thi nhan sắc để làm bước đệm vào nghề. Gage cho biết mục đích đi thi lúc đó chỉ là cần tiền.

Tờ TIME khi ấy mô tả đây là câu chuyện Lọ Lem: Cô gái nghèo gom 45 USD mua váy, tới California bằng vé một chiều và sau khi chiến thắng chỉ còn 2 USD trong túi.

Sau khi đăng quang, Gage nói với truyền thông sẽ đợi đến 26 tuổi mới quan tâm đến người khác giới. Nhưng ngày hôm sau, chồng và mẹ ruột bà xác nhận sự thật. Gage nói bà khai báo sai độ tuổi và giấu tình trạng hôn nhân vì cần tiền. Cô cũng cho biết từng thông báo tình trạng hôn nhân với người phụ trách cuộc thi cấp bang nhưng được khuyên giữ im lặng. Ban tổ chức ở Baltimore sau đó phủ nhận thông tin này.

Việc bị tước vương miện khiến Gage nổi tiếng. Cô xuất hiện trên truyền hình và nhận hợp đồng biểu diễn tại một câu lạc bộ đêm ở Las Vegas với mức lương 200 USD mỗi tuần. Dù vậy, cuộc sống cá nhân của cô tiếp tục gặp khó khăn. Năm 1958, Gage ly hôn. Cô trải qua thêm 5 cuộc hôn nhân nhưng đều đổ vỡ, sinh 5 người con và mất quyền nuôi dưỡng.

Từ giữa thập niên 1960, sự nghiệp diễn xuất của Gage mờ nhạt. Cô lạm dụng chất kích thích, nhiều lần tự sát và từng vào bệnh viện tâm thần điều trị. Những năm cuối đời, người phụ nữ này sống kín tiếng tại Hollywood, mắc bệnh phổi và phụ thuộc bình oxy. Năm 2010, Leona Gage qua đời tại Bệnh viện Sherman Oaks, California ở tuổi 71 vì suy tim.

Ông Robert Kaminer - con trai Gage - cho biết câu chuyện của mẹ là bài học về việc một cô gái bị lợi dụng từ nhỏ. "Đó vừa là thành tựu, vừa là bi kịch. Mẹ tôi luôn có những cảm xúc trái ngược về danh hiệu này", ông nói.

Đương kim hoa hậu Justus Kelley, 31 tuổi, người sáng lập một tổ chức từ thiện trong đêm chung kết Miss USA 2026 tại Miami. Ảnh: Washington Post

Đêm 27/8 vừa qua, Justus Kelley, 31 tuổi, vượt qua các thí sinh để giành vương miện Miss USA 2026. Cô là phụ nữ lớn tuổi nhất, đồng thời là người có gia đình đầu tiên chiến thắng cuộc thi này, sau khi ban tổ chức gỡ bỏ các giới hạn về độ tuổi và tình trạng hôn nhân từ năm 2023.

Khi được hỏi nhiệm kỳ của mình mang thông điệp gì, đương kim hoa hậu Justus Kelley cho biết phụ nữ Mỹ ngày nay không còn phải tự hỏi liệu họ có phải chọn lựa giữa sự nghiệp tham vọng và gia đình hay không. Lời khẳng định này được xem như sự bù đắp muộn màng cho những phụ nữ từng bị tước đi cơ hội như Leona Gage.